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الرئيسية | رياضة | إصلاح المركّب يرمي "الماص والواف" خارج فاس

إصلاح المركّب يرمي "الماص والواف" خارج فاس

إصلاح المركّب يرمي "الماص والواف" خارج فاس
أوعنا بلعيد
الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:15

تقرر، رسميا، إغلاق المركب الرياضي بمدينة فاس لمدة أربعة أشهر، من أجل تهيئة الملعب الرئيسي والملعبين الملحقين بالعشب الطبيعي، ليكون جاهزا لاحتضان الاستحقاقات الرياضية المقبلة في حلة جديدة؛ وهو ما سيحتم على فريقي المغرب الفاسي "الماص" والوداد الفاسي "الواف" البحث عن ملعب آخر، من أجل استقبال منافسيهم خلال الجولات المقبلة.

وستعمل الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب (سونارجيس)، المكلفة بالمشروع، على تهيئة عشب المركب الرياضي بفاس، إضافة إلى الملعبين الملحقين، في مدة زمنية حددتها في أربعة أشهر، بغلاف مالي بلغ 23 مليون درهم.

وسيتم إغلاق المركب الرياضي بفاس بعد لقاء الوداد الفاسي والراسينغ البيضاوي، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الثالثة عشرة من مسابقة البطولة الوطنية الاحترافية الدرجة الثانية على أن تنتهي الأشغال متم شهر مارس في السنة المقبلة.

ويعتبر ناديا المغرب الرياضي الفاسي والوداد الفاسي من أكبر المتضررين من إغلاق الملعب، إذ عليهما البحث عن ملعب آخر من أجل استقبال المنافسين خلال شطر الإياب بالبطولة الوطنية في قسمها الثاني.

وكانت الجهات المسؤولة قد وعدت كلا من "الماص" و"الواف"، منذ الموسم الماضي، بإمكانية استغلال ملعب الحسن الثاني من أجل احتضان مباريات الإياب بالبطولة؛ وهو ما لم يتحقق، لأن الملعب سالف الذكر بدوره يخضع لبعض الإصلاحات، كما أن أرضيته سيئة جدا ولا تصلح حتى لخوض التداريب ناهيك عن استقبال مباريات رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - inssane الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:33
من خلال هذا الإصلاح يتبين على أن المغرب سيضم كأس إفريقيا....
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2 - abd 1 الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:34
أقوال الوزير تقول ان المغرب لن يتقدم لتنظيم كأس أفريقيا وأفعاله تؤكد العكس فما معنى هذه الأشغال وفي هذا الوقت أن لم تكن استعدادا لتنظيم الكاف .
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3 - اسماعيل الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:35
الملاعب بفاس ستكون أن شاء الله جاهزة قبل موعد الكان 2019

لجنة الكاف غادي متعاود منين تجي تشوف ملاعب فاس
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