24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة للعناية بالأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب
- بعد فرنسا .. إسبانيا ترفع من الحد الأدنى للأجور
- خلل من "إيرباص" وراء تحطم هليكوبتر في مالي
- حتا لقيت لي تبغيني في أبوظبي
- اعتقال أشخاص على صلة بمنفذ "هجوم ستراسبورغ"
بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي (5.00)
- الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 - (111)
- النفطيون: آثار سلبية تترتّب عن قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات - (77)
- بعد دعوة الملك .. الجزائر "ترفع" مستوى التمثيل الدبلوماسي بالمغرب - (68)
- شيخ سعودي: الإحسان بالمساكين أنجى ولي العهد - (56)
- سوسيولوجي: السلفية الوهابية وراء نشر "مراكز الرقية" في المغرب - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إصلاح المركّب يرمي "الماص والواف" خارج فاس
تقرر، رسميا، إغلاق المركب الرياضي بمدينة فاس لمدة أربعة أشهر، من أجل تهيئة الملعب الرئيسي والملعبين الملحقين بالعشب الطبيعي، ليكون جاهزا لاحتضان الاستحقاقات الرياضية المقبلة في حلة جديدة؛ وهو ما سيحتم على فريقي المغرب الفاسي "الماص" والوداد الفاسي "الواف" البحث عن ملعب آخر، من أجل استقبال منافسيهم خلال الجولات المقبلة.
وستعمل الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب (سونارجيس)، المكلفة بالمشروع، على تهيئة عشب المركب الرياضي بفاس، إضافة إلى الملعبين الملحقين، في مدة زمنية حددتها في أربعة أشهر، بغلاف مالي بلغ 23 مليون درهم.
وسيتم إغلاق المركب الرياضي بفاس بعد لقاء الوداد الفاسي والراسينغ البيضاوي، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الثالثة عشرة من مسابقة البطولة الوطنية الاحترافية الدرجة الثانية على أن تنتهي الأشغال متم شهر مارس في السنة المقبلة.
ويعتبر ناديا المغرب الرياضي الفاسي والوداد الفاسي من أكبر المتضررين من إغلاق الملعب، إذ عليهما البحث عن ملعب آخر من أجل استقبال المنافسين خلال شطر الإياب بالبطولة الوطنية في قسمها الثاني.
وكانت الجهات المسؤولة قد وعدت كلا من "الماص" و"الواف"، منذ الموسم الماضي، بإمكانية استغلال ملعب الحسن الثاني من أجل احتضان مباريات الإياب بالبطولة؛ وهو ما لم يتحقق، لأن الملعب سالف الذكر بدوره يخضع لبعض الإصلاحات، كما أن أرضيته سيئة جدا ولا تصلح حتى لخوض التداريب ناهيك عن استقبال مباريات رسمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لجنة الكاف غادي متعاود منين تجي تشوف ملاعب فاس