شالكه يدق "ناقوس الخطر" بعد تجدد إصابة منديل

أوعنا بلعيد

يسود قلقٌ كبيرٌ داخل الطاقم التقني لفريق شالكة الألماني لكرة القدم، بسبب الإصابات التي اجتاحت لاعبي الفريق الملكي، وآخرها إصابة الدولي المغربي حمزة منديل، أول أمس الثلاثاء، خلال مشاركته أمام لوكوموتيف موسكو الروسي، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

ويستعد شالكة، تحت إشراف مدربه الإيطالي دومينكو توديسكو، لمواجهة فريق أوغسبورغ، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الـ15 من مسابقة البوند سليغا، في ظروف خاصة، عقب إصابة بعض ثوابت الفريق؛ على غرار حمزة منديل، الذي تعرض للإصابة في الكاحل بعد 16 دقيقة لعبها أمام لوكوموتيف موسكو الروسي، ليتم تبديله وإشراك عبد الرحمن بابا مكانه.

وقال كريستيان هايدل، المدير الرياضي لشالكة، متحدثا حول إصابة المدافع المغربي الشاب: "ما يشبه الرعب الآن هو إصابة حمزة منديل، عليك أن تنتظر لترى ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية، لا يبدو الأمر جيدا، وتم استبدال اللاعب المغربي بعد 16 دقيقة فقط".

ولا يتوقع دومينيكو تيديسكو، مدرب شالكة، عودة أحد اللاعبين المصابين يوم السبت المقبل، وفي أفضل الأحوال يمكنه الاستعانة بخدمات المهاجم ستيفين سكرزيبسكي، أمام أوغسبورغ، بعد غيابه لمدة أسبوعين بسبب الإصابة؛ فيما تحدث المدرب الإيطالي عن إصابة منديل، قائلا:"علينا أن ننتظر لنرى ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية".

وسيغيب عن فريق شالكة أبرز لاعبيه في الخط الأمامي بسبب الإصابة، وهم: ببريل إمبولو، ومارك أوث، وفرانكو دي سانتو، وغيدو بورغستولر؛ وهو ما دفع المدرب إلى إشراك منديل الجولة الماضية في البوندسليغا في مركز "الهجوم". كما استنجد بخدمات المهاجم سيدريك تيوشيرت، بعد غيابه عن الميادين لمدة شهرين بسبب الإصابة (تمزق جزئي في وتر العضلة المثنية).

وترشح مصادر من إدارة شالكة كلا من أحمد كوتوكو (18 عاما) وبنيامين جولر (19 عاما) للحضور مضيفهم أوغسبورغ، بعد أن جرى استدعاؤهما لأول مرة كلاعبين محترفين أمام الفريق الروسي.