نادي "مانشستر يونايتد" يراقب أداء زياش ومزراوي

أوعنا بلعيد

بعث فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم كشافيه إلى ملعب "يوهان كرويف أرينا"، مسرح مباراة أجاكس أمستردام وبايرن ميونيخ الألماني بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية، من أجل متابعة 6 لاعبين من "العملاق الهولندي" وإعداد تقارير عنهم في أفق ضم بعضهم إلى الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن مصادر "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، إن نادي مانشستر يونايتد أرسل منقبيه لمتابعة 6 لاعبين من نادي أجاكس أمستردام أمام بايرن ميونيخ؛ من بينهم المغربيان حكيم زياش ونصير مزراوي.

ويرغب البرتغالي جوزي مورينهو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تعزيز صفوف ناديه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة ونقل دماء جديدة إلى شرايين "الشياطين الحمر"، ويرى مواهب "أجاكس"، المتألقة بقوة الموسم الحالي، الخيار الأنجع من أجل ضمها إلى أولد ترافورد ومنافسة كبار القارة الأوروبية من أجل الظفر بخدماتها.

وتقر مكونات أجاكس بأن المركاتو الصيفي المقبل سيكون الأخير لنجوم الفريق وهم بزي ناديهم الحالي، حيث يستعد الطاقم التقني للعملاق الهولندي لإيجاد الخلف لكل من حكيم زياش ودي ليغت ودي يونغ والحارس أندري أونانا؛ فيما يحاول تحصين مدافعه المغربي نصير مزراوي بعقد طويل الأمد.

واستعاد الهولندي تين هاج، مدرب أجاكس، خدمات لاعبه حكيم زياش، بعد الإصابة التي ألمت به أمام المنتخب الكاميروني برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، خلال المباراة التي عرفت تألق متوسط ميدان الأسود وتسجيله لهدفين.