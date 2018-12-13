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الرئيسية | رياضة | نادي "مانشستر يونايتد" يراقب أداء زياش ومزراوي

نادي "مانشستر يونايتد" يراقب أداء زياش ومزراوي

نادي "مانشستر يونايتد" يراقب أداء زياش ومزراوي
أوعنا بلعيد
الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:35

بعث فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم كشافيه إلى ملعب "يوهان كرويف أرينا"، مسرح مباراة أجاكس أمستردام وبايرن ميونيخ الألماني بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية، من أجل متابعة 6 لاعبين من "العملاق الهولندي" وإعداد تقارير عنهم في أفق ضم بعضهم إلى الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن مصادر "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، إن نادي مانشستر يونايتد أرسل منقبيه لمتابعة 6 لاعبين من نادي أجاكس أمستردام أمام بايرن ميونيخ؛ من بينهم المغربيان حكيم زياش ونصير مزراوي.

ويرغب البرتغالي جوزي مورينهو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تعزيز صفوف ناديه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة ونقل دماء جديدة إلى شرايين "الشياطين الحمر"، ويرى مواهب "أجاكس"، المتألقة بقوة الموسم الحالي، الخيار الأنجع من أجل ضمها إلى أولد ترافورد ومنافسة كبار القارة الأوروبية من أجل الظفر بخدماتها.

وتقر مكونات أجاكس بأن المركاتو الصيفي المقبل سيكون الأخير لنجوم الفريق وهم بزي ناديهم الحالي، حيث يستعد الطاقم التقني للعملاق الهولندي لإيجاد الخلف لكل من حكيم زياش ودي ليغت ودي يونغ والحارس أندري أونانا؛ فيما يحاول تحصين مدافعه المغربي نصير مزراوي بعقد طويل الأمد.

واستعاد الهولندي تين هاج، مدرب أجاكس، خدمات لاعبه حكيم زياش، بعد الإصابة التي ألمت به أمام المنتخب الكاميروني برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، خلال المباراة التي عرفت تألق متوسط ميدان الأسود وتسجيله لهدفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Dave الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:57
restez a ajax c mieux sinon regret
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2 - ابوايمن الخميس 13 دجنبر 2018 - 14:13
من الاحسن ان ينتقل الى الدوري الألماني وخاصة الى بوروسيا دورتموند ، ام الدوري الإنكليزي لا يلائم المغاربة ، من خلال تجربة اسامة السعيدي ، الذي انطفا نجمه بليفربول ، والمدربين الذين يقتلون المواهب على دكة الاحتياط ، وإذا انتقل زياش الى مورينيو فهنا نقول وداعا لموهبة زياش، وعليه ان يفكر مليا قبل ان يغامر الى الدوري الإنكليزي ، الذي لا يصلح للمغاربة أبدا
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