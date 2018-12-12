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كُتّاب وآراء
الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019
كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن المغرب لن يقدم ترشيحه لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019، عوض الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها بسبب عدم جاهزيتها واستجابتها لدفتر التحملات الخاص بالمسابقة التي ستجرى لأول مرة وفق نظام 24 منتخباً.
وخص رشيد الطالبي العلمي، قناة الرياضية، بتصريح، يوضح فيه أن المملكة المغربية لن تترشح لتنظيم "كان 2019" دون تقديم أي إضافة، علماً أن المنتظر كان هو تعويض المغرب للكاميرون، باعتباره الأكثر جاهزية لتنظيم العرس القاري.
وفي الوقت الذي لم يرد فيه الطالبي العلمي على اتصالات "هسبورت"، تحفظ محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الجامعة، في تصريح للصحيفة، عن الخوض في الموضوع.
وأكد مقروف أن القرار متعلق بالوزارة الوصية، ولا علاقة له بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مردفاً "لم يسبق لنا أن أعلنا نيتنا في التنظيم.. موقفنا الرسمي بخصوص الموضوع كان يتلخص في دعم الكاميرون".
وجاء تصريح الطالبي العلمي مفاجئا للمتتبعين، خاصةً أن الرؤية والتوجه كانا يصبا في منحى تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا، وهو ما ظهر حتى في موقف رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد، الراضي عن إمكانيات المغرب وقدرته في إنجاح التنظيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
فهمتوها ولا نزيد نفهمالكم .
الحاجة الوحيدة التي ستفرح القلوب هي الفوز بالكأس و لن ينال المنتخب الكأس خارج المغرب
لهذا السيناريو اللي غايكون هو ان "الكاف" سيطلب من المغرب اتقدم انظم المسابقة، وانقذهم من الورطة اللي راهم فيها واخا تيقولوا جنوب افريقيا مرشح قوي وهوما عارفين انه لن ينظم هناك لعدة اعتبارات منها انهم عاد انظموه مؤخرا ومرتاحين هوما للمغرب،،
بعد ضغط السعودية على المغرب من اجل الا يترشح ليترك الفرصة لمصر... اكمل من عندك
ويمكن ان للجماهير المغربية ان تحج بكثرة
لحضور الكان.
الوزير اعلن عن عدم ترشيح المغرب لاستضافة الكاس القاري...اين المشكل
كلشي فيه الخير عسى ان تحبوا شيءا وهو شر لكم
ابسلام
It is all politics and and take and give . The only countries don’t know how to play politics are Morocco and Algeria . They are just like RAMs . They like to hit each other publicly .
لكن عين العقل هو الابتعاد عن عبث الكرة رغم تناقض المسؤولين عندما تقدموا للترشح لكاس العالم زعموا ان البلد على استعداد لاستقبال التظاهرة العالمية في حين ركنوا للصمت للتنظيم تظاهرة قارية . غريب غريب
المغرب لا يريد أن يذهب إلى تنظيم كأس إفريقيا و كأنه طالع في التنظيم.
المغرب يريد أن يعرض عليه كأس إفريقيا.
المغرب سينظم كأس إفريقيا انشاء الله. و الكاف لن يجد مثل المغرب.
علي اعتبار أن المغرب لم ينظم البطولة منذ 1988
لي خدامة مو في العرس ميباتش بلا عشا
1 مفيها رباح فيها غير صداع الرأس.
2 نضرا للعلاقة التي تربط المغرب بالكاميرون، تجنب إفسادها ...
3 عدم إعطاء الفرصة للكاف وكدلك الفيفا لإختبار قدرة المغرب على متل هده التضاهرة،والإبانة على عيوبه مما يمنعه من تنضيم المونديال.
4 كدلك هناك أمور سيايسة تسببت في الإمتناع