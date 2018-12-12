24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. احتجاج صناع الأسنان (5.00)

  2. الممرضون يعتصمون في مختلف جهات المملكة ضد "غياب الإنصاف" (5.00)

  3. معظم الألمان يعتبرون أنفسهم "مواطنين صالحين" (5.00)

  4. ماكرون والعثماني (5.00)

  5. ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019

الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019

الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019
*هسبورت - آمال لكعيدا
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:30

كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن المغرب لن يقدم ترشيحه لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019، عوض الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها بسبب عدم جاهزيتها واستجابتها لدفتر التحملات الخاص بالمسابقة التي ستجرى لأول مرة وفق نظام 24 منتخباً.

وخص رشيد الطالبي العلمي، قناة الرياضية، بتصريح، يوضح فيه أن المملكة المغربية لن تترشح لتنظيم "كان 2019" دون تقديم أي إضافة، علماً أن المنتظر كان هو تعويض المغرب للكاميرون، باعتباره الأكثر جاهزية لتنظيم العرس القاري.

وفي الوقت الذي لم يرد فيه الطالبي العلمي على اتصالات "هسبورت"، تحفظ محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الجامعة، في تصريح للصحيفة، عن الخوض في الموضوع.

وأكد مقروف أن القرار متعلق بالوزارة الوصية، ولا علاقة له بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مردفاً "لم يسبق لنا أن أعلنا نيتنا في التنظيم.. موقفنا الرسمي بخصوص الموضوع كان يتلخص في دعم الكاميرون".

وجاء تصريح الطالبي العلمي مفاجئا للمتتبعين، خاصةً أن الرؤية والتوجه كانا يصبا في منحى تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا، وهو ما ظهر حتى في موقف رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد، الراضي عن إمكانيات المغرب وقدرته في إنجاح التنظيم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - ayoub الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:36
حنا دبا ولينا طامعين فكأس العالم اش غنديىرو بإفريقيا هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
90
2 - ابن بطوطة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:37
و في سياق اخر ، فإن كأس افريقيا 2019 هو من سيتقدم بطلب لاستضافته في المغرب .
فهمتوها ولا نزيد نفهمالكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
144
3 - haaamid الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:38
شيء ما يقع في الكواليس. ..عل العموم تظاهرة لن تسمن و لا تغني من جوع. .زعما إلى تنظم في المغرب غادي دخل العملة الصعبة. ..ما كاينة حتى فائدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
4 - ayoub الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:38
لبلاد غادة فالخسران و نزيدوها بتنظيم كاس امم افريقيا راكم ماحاسينش بالمواطن الي كتتقولو بغينا نظمو شوفو غير الوضع فلبلاد لي بغا ينظم يمشي يبيع الفيلات و الاملاك ديالو و ينظموو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
5 - abdou rabat الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:39
عين العقل حيث كأس أمم إفريقيا فيه المصاريف اكثر من كأس العالم فهم تسطى هههه بصراحة عندنا شي ناس أصحاب القرار كيسيرو تسيير الضيعات والملكيات الخاصة ماكاين حتى استراتيجية ولا برنامج فقط العبث والعشوائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
6 - Adnan الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:39
و هذا لعب الدراري
الحاجة الوحيدة التي ستفرح القلوب هي الفوز بالكأس و لن ينال المنتخب الكأس خارج المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-47
7 - ابن بطوطة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:39
المغرب باش احمي نفسه من القيل والقال واحيد حتى الشبهات عن رئيس الكاف "أحمد أحمد" لن يتقدم بطلب تنظيم كأس افريقيا بشكل رسمي، وهذا لا يعني ان المغرب لن ينظم كأس افريقيا لان الجهاز ديال "الكاف" يقول ان المغرب هو الاكثر جاهزية على كل الاصعدة ما جلب عليه بعض الغيرة من قبل دول اخرى على قول احمد احمد كما ان عدة دول اعلنت انها تساند المغرب وتطالب بتنظيمه المسابقة على راسها دولة مصر واتحاد شمال افريقيا اللي باغين تجرى فالمغرب..
لهذا السيناريو اللي غايكون هو ان "الكاف" سيطلب من المغرب اتقدم انظم المسابقة، وانقذهم من الورطة اللي راهم فيها واخا تيقولوا جنوب افريقيا مرشح قوي وهوما عارفين انه لن ينظم هناك لعدة اعتبارات منها انهم عاد انظموه مؤخرا ومرتاحين هوما للمغرب،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
8 - انشري يا عزيزتي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:40
مقادينش على كأس أفريقيا وكاترشحو لكأس العالم فهم تسطا مع عاد الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-45
9 - rachid الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:40
كان امرا متوقعا
بعد ضغط السعودية على المغرب من اجل الا يترشح ليترك الفرصة لمصر... اكمل من عندك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-81
10 - أطلسي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:40
الماتش مبيوع المغرب لن يقدم ملف الترشيح الكاف هو من يستنجد بالمغرب للتنظيم لتبقى العلاقات بينه وبين الكاميرون جيدة تذكرو كلامي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
11 - karim الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:41
هناك جامعة للكرة القدم مسؤولة عن التنظيم تظاهرات دولية فكيف لبلد يريد ان ينظم كاس العالم لا يقدر ان ينظم كاس أفريقيا أظن ان الوزير يجهل إمكانيات المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-42
12 - ايوب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:41
يقوليك عاود شي إبولا!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
13 - ADAM الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:41
أش هادي كاميرة خفية الضحك الباسل هو هدا أمبرزطينا كأس أفريقيا و في أخر المطاف ماغاديش انظموه أبغينا تبريرات واظحة و منطقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
14 - محمود الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:41
خطة مغربية محبوكة جيدا فالمغرب لا يريد الترشح رسميا كي لا يحرج في اعين الافارقة نضرا لسحب التنضيم من الكامرون...وانتضار ان تطلب الكاف من المغرب التنضيم بداعي انقادها من الورطة وتضرب المغرب عصفورين بحجر واحد ان تنضم وتنقد الكاف...والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
15 - شخشوخة مروكية الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:42
لو تقدم للاستضافة سيذخل في صراع سياسي مع الكاميرون صديقة تشتغله جزائر من اجل الفتنة..ونعم الحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
16 - حسن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:43
فكرة سديدة...الهدرة الخاوية كثرات اللي ماقادش انظم ولا تيقول لينا تنساند المغرب...ماكاين اربح...الحلة اللي حالها المغرب لافريقيا.حلة خاوية...افريقيا متخلفة ماعندنا مانديرو بهم ماقادين اعلى والو نتعاملوا امعاهم اعلى قد المصلحة هداكشي اديال الاخوة والجيران ماكاين لاش ...كون حتى كلب الاعتراف للاقوى اقتصاديا ...خاص غير نوقفوا امع احمد احمد..باشانظموا في مكان اخر...وندعموا ولو بالقول...اصداع الراس منهب ودب ايجي يربجنا.خصوصا شي حناكر اديال شمال افريقيا من الراس للراس....واعرة هادي صراحة اعجبني المخزن...المرجعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - عبدالرحيم الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:43
المغرب من خلال قراره هذا لا يريد أن يخسر الكاميرون و هي بلد لها وزنها على مستوى إفريقيا خاصة فيما يتعلق بدعمها لقضيتنا الوطنية اﻷولى كما أن المغرب لا يمكنه أن ينظم كأس إفريقيا للأمم و اﻷلعاب اﻹفريقية في الفترة نفسها أي في شهر يوليو من الصيف القادم ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
18 - البجعدي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:44
Les conseillers du bwana craignent un soulèvement alors pas de coupe d’Afrique chez nous voilà la vraie raison
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - الميسوري الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:44
هذا إن دل على شيء إنما يدل على عمليات تحبك وراء الكواليس و من حقنا التساءل الأسباب :(
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - ع.الحميد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:46
اتمنى ان تنظم بالجزاءءر لقربها من المغرب
ويمكن ان للجماهير المغربية ان تحج بكثرة
لحضور الكان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - chakib الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:46
كل ما في الأمر ان المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - الوكيلي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:48
سبق للكامرون أنها أخدت موقفاً سلبياً من المغرب عندما أعلنت علي الملئ أنها ستعرقل ترشح المغرب للمونديال ضناً منها أن المغرب هو من يعرقل تنضيم الكامرون لكاس إفريقيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
23 - amazighs الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:49
BEH c'est normal ta rien de bien au maroc ta des hôpitaux ya pas des bons Route pas des bons terain de Foot pas de sécurité pas de . ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
24 - ولد حميدو الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:50
المغرب أراد بأن يبرهن بأنها لم تكن مؤامرة ضد الكاميرون كما كان يزعم البعض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
25 - سوسي حر. الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:50
المغرب غير موقفه بعد تعالي اصوات التونسيين و بعض الدول الافريقية و التي تقول ان المغرب كان وراء سحب التنظيم من الكاميرون..و المغرب لا يريد فهدا الوقت بالدات التضحية بعلاقاته مع الدول الافريقية و مع الكاميرون بالدات...خيرها فغيرها...دابا انظموه توانسة الا قدو عليه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
26 - abdallah marrakech الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:50
هناونا صدعونا دواعي امنية دواعي امنية ترشيح تنضيم كاس العالم غير فيلم دايرينو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - بوسماحة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:51
قد يطرء طارىء
الوزير اعلن عن عدم ترشيح المغرب لاستضافة الكاس القاري...اين المشكل
كلشي فيه الخير عسى ان تحبوا شيءا وهو شر لكم
ابسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
28 - مغربي حازق الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:53
It’s for sure a propaganda that Morocco is not going to host the cap as a way to reduce Cameroon hate towards the country which is going to demand to host it , yet , and for certain Morocco will ask the Africans if there is no country to host the cap then WE can and it will be given to Morocco eventually .
It is all politics and and take and give . The only countries don’t know how to play politics are Morocco and Algeria . They are just like RAMs . They like to hit each other publicly .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
29 - سيكليسي حر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:54
المغرب بغا ينتاقم من العرب لي تيقولو أن المغرب خدم فالكواليس باش ياخد كاس فريقيا خصوصا التيموريين و خبزاوة و الهريسة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
30 - said الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:55
لا تتعجبو فهذه الحكومة تقف ضد الشعب المغربي كل شيئ يريده الشعب فهم ضده هم يضحكون علينا ويستفزوننا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
31 - متفائل الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:55
قرار جد إيجابي،هكذا تم وضع الاصبع في عين أعداء المغرب الذين يريدون التشكيك في مصداقيته وخلق أجواء مشحونة بينه وبين أصدقائه الأفارقة التي لسنا في حاجة إليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
32 - rachid الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:57
بصراحة المغرب ليس له مستوى التنظيم وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
33 - يوسف الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 21:57
هذه مراوغة. إذ لن تقدم اية دولة ترشيحها. و ستطلب الكاف من المغرب. إنها خاوية في عامرة. سيناريو قديم لعيون احمد احمد هههه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
34 - غيلان قدور الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:00
غريب الهرولة لتنظيم كاس العالم بترشح اهدر فيه الملايير بدون مساءلة وتطبيل إعلامي لجاهزية المغرب لتنظيم الكان من طرف الاعلام والأقلام المأجورة خصوصا عبث اصحاب إذاعة خاصة بالرياضة التي تستفيد من مختلف الصفقات وهاهو الجهاز الرسمي يحبطها وسط صراخ وعويل واحباط القاءمين على برامج هذه الإذاعة عشية اليوم والتنديد بكلام الوزير التي يهمها صفقات الكان لا غير من اشهار وخدمات .
لكن عين العقل هو الابتعاد عن عبث الكرة رغم تناقض المسؤولين عندما تقدموا للترشح لكاس العالم زعموا ان البلد على استعداد لاستقبال التظاهرة العالمية في حين ركنوا للصمت للتنظيم تظاهرة قارية . غريب غريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
35 - مصطفى الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:01
مجرد مناورة مغربية مدروسة.
المغرب لا يريد أن يذهب إلى تنظيم كأس إفريقيا و كأنه طالع في التنظيم.
المغرب يريد أن يعرض عليه كأس إفريقيا.
المغرب سينظم كأس إفريقيا انشاء الله. و الكاف لن يجد مثل المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - miloudi الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:01
تنظيم كاس افريقيا 2019 سيكون من نصيب افريقيا الجنوبية او مصر حتى لو ترشحت المغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
37 - عبدو الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:03
الثرثرة الصحافية والمزيدات كانت ستضر بمكانة المغرب افريقيا . كما ان التباهي المفرط بالامكانيات ، والرفاهية المزورة ، جعلت الاخوة الافارقة يشعرون بشيء من التقزيم من قدراتهم حتى الحكرة ....الوضع اللذي يجب اخذه في الاعتبار عند كل مبادرة من هذا النوع وترك المبادرة منهم و اليهم . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
38 - drime الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:04
هد رالمال العام في مسائل هامشية ونسيان القضايى والاولويات الهامة كالمدارس والطرقات و البنيات التحتية من مكتبات و مراكز ثقافية . والافضع من هذا كلام او صوت الشعب غير مسموع. الطالبي عشش في التسيير والنتيجة صفر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - بدون عاقة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:04
عين العقل قرار سديد ماذا ستربح المغرب في حال نضمناه اما الخساءر فحدت ولا حرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - Qarfaoui Genova الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:04
على الأقل كان هلى السيد الوزير أن يشرح لنا لماذا ? حتى نتمكن من أخد صورة كاملة عن الموضوع أم أن هناك شيء يطبخ في الكواليس على العموم احتضان المغرب لكأس افريقيا فرصة سانحة لمنتخبنا للفوز به على السيد الوزير أن يفطن الى ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - Ancien habitant de Tamezgha الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:05
Si j'emet le doute dans l'annonce du ministre de la jeunesse je ne lui accorderai aucun estime. Je n'oublierai jamais de ma vie sa déclaration lors des efenements du Rif: ce sont des séparatistes.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
42 - هشام الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:06
الدول الأوربية لا تريد ان يقوم هاد العرس الكروي في المغرب لانه فيه سلبيات على الهجرة غير شرعية يعني الأورو تحت الطبلة و المغرب لا يريد ان يدخل في صراع مع الكاميرون لان فيه أشخاص يشوشون ويدخلون الرياضة في السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - ملاحظ عابر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:07
مادام ان هناك متسع من الوقت مايقارب 7اشهر لتنظيم كأس افريقيا فلا باس من إطلاق التكهنات لإظهار عدم اليقين من البلد المنظم لكي تنكشف باقي اجزاا المسلل الدي سيكون طويلا وشيقا وفِي الجزاا الأخير لما تبقا شهرين عَل التنظيم سيظهر المغرب كمنقذ للكاف من المأزق وهكدا الكل سيتقبل بصدر رحب اختيار الكاف الصااب اظنها ستكون احسن نسخة لكأس افريقا خاصة انها ستنظم لأول مرة في فصل الصيف فصل العطل وب 24 منتخبا تنظيم سعيد للمغرب الشقيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
44 - Maghribi الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:09
السلام عليكم انا سبحان مبقيتش كنقرى الموضوع أعلاه وليت كنطل غير على التعليقات وكنلقى فيها البركة ههه من يتفق معي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
45 - راشد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:09
على المغرب الا ينظم الكأس ويبعد عنه الشبهات التي ستلاحقه ولو كانت كاذبة..واحمد احمد سيتفهم لانه ليس عيسى حياتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
46 - كريم تدلاوي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:09
الدولة المغربية تواصل الانتقام من المغاربة وتمنع عنهم اسباب الفرح ولو كانت متعلقة بجلدة هواء....دولتنا كفتاة مراهقة متقلبة المزاج تطلق الوعود ثم تتراجع بعدما ملأت الدنيا بكلامها المتحدث عن الاشتضافة.دولة ضعيفة سيكولوجيا وتخاف من التحديات عند اقتراب موعد حلولها..مازلت اتذكر كيف كان العالم والمغاربة خصوصا يعدون الشعور الاخيرة لبدء كرنفال افريفي فوق تراب البلد عام 2015واذا بالفتاة المراهقة تتزامن عادتها الشهرية مع راس السنة و تخرج بتصريح صدم الجميع المغرب لن ينظم الكان والسبب ايبولا ! اليوم نفس الموسم و الشهر و الدولة بعد ان فكرت في التراجع اليوم تقول ارفض الكان لان كاميرون صديق وفي اريد استمراره وان لايحقد علي اصدقائي السمر! المغرب لاول مرة اؤنثه لانه لايملك رجال سياسة و حكم رجال كلمة...في جميع الاحوال انفضح امركم الان بانكم تحاولون المناورة بانكم براء من الادعاءات المنتشرة حولكم كثيرون يقولون ان كاميرون عاجزة اما انتم فتحتم اذان العالم انكم تحكمون كاف هكذا و تناورون لتاتي الكاف تطلبكم للانقاذ نهاية الشهر لكن هيهات جنوب افريقيا عدوتكم الان ستترشح وحيدة قبل الجمعة ..لي حرثو الجمل دكو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
47 - Massinissa الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:11
المغرب نظم كأس إفريقيا مرة واحدة و فاز بها مرة واحدة، أو قهرنا بالشفوي، لي فهم شي حاجة إفهمنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
48 - مغترب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:11
حتى الكرة أصبحت مدعومة سياسيا. المغرب بهذا الموقف فضل الحفاظ على العلاقة الدبلوماسية ولم ينظر إلى المصلحة الشخصية. موقف ذكي من الجانب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
49 - azzeddine الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:11
عدت دول في افريقيا ولم تستطع تنظيم العرس الكروي الافريقي.اين نحن من اوروبا ههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - Mohamed الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:15
Le Congo Brazzaville se porte condidat pour l organsation de la coupe d afrique .le dernier delais pour les condidatures c est le 14 decembre l afrique du sud n a pas pose ça candidature non plus.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - Adam الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:17
دوما ساسة الخيال العلمي في المغرب يسبحون ضد طموحات شعوبهم ...فمن قام بالضغط عليكم هده المرة يا ساسة الفشل والانفصام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - متتبع الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:17
المغرب هو من ستسند له الكاف تنظيم كأس افريقيا
علي اعتبار أن المغرب لم ينظم البطولة منذ 1988

لي خدامة مو في العرس ميباتش بلا عشا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - ضد الضد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:17
قرار في محله. بل يجب على المغرب ان يطالب بمراجعة الجامعة الإفريقية عن قرارها لتبقى الكاميرون هي صاحبة العرس الكروي. لا نخسر أعز الأصدقاء من اجل الكرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - Azeddine safi et mdawakh الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 22:28
هناك أسباب دفعت المغرب عن الإمتناع عن التنضيم الكأس القارية ومن بينها.
1 مفيها رباح فيها غير صداع الرأس.
2 نضرا للعلاقة التي تربط المغرب بالكاميرون، تجنب إفسادها ...
3 عدم إعطاء الفرصة للكاف وكدلك الفيفا لإختبار قدرة المغرب على متل هده التضاهرة،والإبانة على عيوبه مما يمنعه من تنضيم المونديال.
4 كدلك هناك أمور سيايسة تسببت في الإمتناع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 54 | عرض: 1 - 54

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.