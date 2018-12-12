الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019

*هسبورت - آمال لكعيدا

كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن المغرب لن يقدم ترشيحه لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019، عوض الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها بسبب عدم جاهزيتها واستجابتها لدفتر التحملات الخاص بالمسابقة التي ستجرى لأول مرة وفق نظام 24 منتخباً.

وخص رشيد الطالبي العلمي، قناة الرياضية، بتصريح، يوضح فيه أن المملكة المغربية لن تترشح لتنظيم "كان 2019" دون تقديم أي إضافة، علماً أن المنتظر كان هو تعويض المغرب للكاميرون، باعتباره الأكثر جاهزية لتنظيم العرس القاري.

وفي الوقت الذي لم يرد فيه الطالبي العلمي على اتصالات "هسبورت"، تحفظ محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الجامعة، في تصريح للصحيفة، عن الخوض في الموضوع.

وأكد مقروف أن القرار متعلق بالوزارة الوصية، ولا علاقة له بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مردفاً "لم يسبق لنا أن أعلنا نيتنا في التنظيم.. موقفنا الرسمي بخصوص الموضوع كان يتلخص في دعم الكاميرون".

وجاء تصريح الطالبي العلمي مفاجئا للمتتبعين، خاصةً أن الرؤية والتوجه كانا يصبا في منحى تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا، وهو ما ظهر حتى في موقف رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد، الراضي عن إمكانيات المغرب وقدرته في إنجاح التنظيم.