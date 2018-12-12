24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. احتجاج صناع الأسنان (5.00)

  2. الممرضون يعتصمون في مختلف جهات المملكة ضد "غياب الإنصاف" (5.00)

  3. معظم الألمان يعتبرون أنفسهم "مواطنين صالحين" (5.00)

  4. ماكرون والعثماني (5.00)

  5. ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مصر تبدي استعدادها لتنظيم كأس إفريقيا 2019

مصر تبدي استعدادها لتنظيم كأس إفريقيا 2019

مصر تبدي استعدادها لتنظيم كأس إفريقيا 2019
هسبورت - د ب أ
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:55

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن استعداد بلاده لتنظيم كأس أمم أفريقيا المقبلة في 2019 بعد إعلان المغرب اعتذارها عن عدم الترشح لخلافة الكاميرون في استضافة البطولة.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إن مصر احترمت رغبة دولة المغرب الشقيقة في التقدم لاستضافة البطولة موضحا أن خطوة واحدة تفصل مصر عن حسم قرارها وإعلانها الترشح لاستضافة هذه النسخة من البطولة.

وأضاف: "تواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وهو بدوره سيتواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) للوقوف على الأمر ومن ثم استعداد الدولة.. مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث. استضفنا مؤخرا عددا من الأحداث الرياضية والمؤتمرات وتمت بنجاح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.