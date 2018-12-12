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كُتّاب وآراء
مصر تبدي استعدادها لتنظيم كأس إفريقيا 2019
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن استعداد بلاده لتنظيم كأس أمم أفريقيا المقبلة في 2019 بعد إعلان المغرب اعتذارها عن عدم الترشح لخلافة الكاميرون في استضافة البطولة.
وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إن مصر احترمت رغبة دولة المغرب الشقيقة في التقدم لاستضافة البطولة موضحا أن خطوة واحدة تفصل مصر عن حسم قرارها وإعلانها الترشح لاستضافة هذه النسخة من البطولة.
وأضاف: "تواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وهو بدوره سيتواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) للوقوف على الأمر ومن ثم استعداد الدولة.. مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث. استضفنا مؤخرا عددا من الأحداث الرياضية والمؤتمرات وتمت بنجاح".