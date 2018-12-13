جمهور الجديدة يتعاطف مع ضحايا حادثة السير

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يخوض فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم مباراته المقبلة أمام يوسفية برشيد برسم الجولة الثانية عشرة من البطولة الاحترافية بشبابيك مغلقة بعد نفاد جميع التذاكر المخصصة لمتابعة اللقاء، إذ أقدم الجمهور الدكالي على اقتناء نصف التذاكر في أول يوم من عملية البيع.

وأكد مسؤولو الدفاع الجديدي، عبر بيان رسمي، أن جماهير النادي قامت بمعية بعض الهيئات والجمعيات بشراء نصف التذاكر في أول يوم من انطلاق عملية بيع تذاكر اللقاء؛ وذلك في إطار الحملة التضامنية التي أطلقها المكتب المديري للفريق، والتي تهدف إلى تخصيص مداخيل المقابلتين التي سيستقبل من خلالهما الفريق بملعب العبدي بالجديدة كلا من يوسفية برشيد وشباب الريف الحسيمي لفائدة أسر ضحايا الحادث المأساوي لأنصار الفريق.

وحسب مصادر هسبريس من مدينة الجديدة فقد أقدم بعض المشجعين على شراء أكثر من تذكرة من أجل المساهمة بمبلغها لدعم أسر الضحايا، بينما كان الجمهور الدكالي يغيب عن جل مباريات ناديه رغم أهميتها وقيمتها بعد مقاطعة الفصائل التشجيعية بسبب خلافها مع إدارة النادي والسلطات المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسر الضحايا في الحادث المأساوي ستحضر إلى ملعب العبدي من أجل متابعة اللقاء وشكر أنصار النادي ومسؤوليه بطريقتها الخاصة، بسبب وقوفهم إلى جانبها في هذه اللحظات العصيبة.

وأوضح مسؤولو الدفاع الجديدي أن مجموعة من نشطاء الهيئات والجمعيات، بمعية أنصار النادي، بادروا وبشكل مباشر بعد طرح التذاكر للبيع إلى اقتناء نصفها، ومن بينهم مسؤولو فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب أحادي النشاط، والجمعية الإقليمية الرياضية بالجديدة، والمجلس الجهوي للموثقين، وهيئة المحامين بالجديدة، وفريق الرجاء الجديدي لكرة القدم، وقدماء اللاعبين، وأعضاء المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، ومنخرطو الفريق، بالإضافة إلى بعض المستثمرين.

وينتظر إقبال بعض الجمعيات والهيئات المدنية، وكذلك المحبين، على اقتناء باقي تذاكر المباراة، في وقت توجه مسؤولو الدفاع الجديدي بالشكر الجزيل إلى كل المساهمين في هاته الحملة التضامنية لفائدة أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وأشارت إدارة فريق الجديدة إلى أن هذا الإقبال الكبير على اقتناء التذاكر من هاته الفعاليات يدل على البعد الإنساني ومدى التضامن الاجتماعي لدى ساكنة الإقليم.

للتذكير فإن اللجنة التنظيمية لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم حددت أثمان تذاكر مباراته أمام يوسفية برشيد في 30 درهما لمدرجات شميشة والفيراج، و50 درهما للمدرجات الجانبية المكشوفة، و100 درهم للمدرجات الجانبية المغطاة؛ وخصصت أربع مناطق كنقاط بيع التذاكر، وهي ملعب العبدي بالجديدة، و"عند عبد العظيم بلالة زهراء"، وملعب أحمد لشهب، ومقهى ديانا.