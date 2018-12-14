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نهضة بركان تقترب من ضمّ عميد "الماط" السابق

نهضة بركان تقترب من ضمّ عميد "الماط" السابق
أوعنا بلعيد
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 08:50

أصبح فريق نهضة بركان لكرة القدم على بعد خطوات قليلة من إنهاء صفقة التعاقد مع زيد كروش، لاعب المغرب الرياضي التطواني السابق، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع "الحمامة البيضاء" عقب اجتماع مطول مع رئيس النادي؛ محمد رضوان الغازي.

وأوضح مصدر هسبريس أن زيد كروش تلقى عروضا كثيرة بغية الاستفادة من خدماته بعدما أصبح حرا، ويعتبر فريق نهضة بركان الأقرب إلى ضمه بعد بلوغ المفاوضات بينهما مراحلها المتقدمة.

وغادر اللاعب فريقه الأم بعد سنين طويلة من التألق رفقة "ممثل الكرة الشمالية" في الدوري الاحترافي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي يقضي بفسخ العقد الذي يربطهما مقابل تنازل اللاعب عن منحة التوقيع للموسم الماضي، إضافة الى الشطر الأول من منحة التوقيع خلال الموسم الجاري؛ التي تفوق 100 مليون سنتيم.

وأكد مسؤولو "الماط" أنهم وزيد كروش، أثناء التداول حول فسخ العقد، حكموا منطق التراضي ومراعاة المصلحة الفضلى لكل من اللاعب والنادي، حيث تنازل اللاعب على منحة توقيع السنة الماضية ونصف منحة هذه السنة، مقابل حصوله على كل رواتبه ومنح المباريات، وتمتيعه بصفة اللاعب الحر الطليق التي ستمكنه من الانتقال إلى فريق آخر.

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