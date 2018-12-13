"أسود الأطلس" يبلغون دور 16 بالمنافسات الأوروبية

أوعنا بلعيد

تمكن سبعة دوليين مغاربة من حجز بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من مسابقتي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ (الدوري الأوروبي)، بعد إسدال الستار عن آخر مواجهات دور المجموعات من مسابقة ذات الأذنين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بعد التعرف على الأندية التي ضمنت تأهلها إلى الدور الموالي من مسابقة الدوري الأوروبي.

المجموعة الأولى: تأهل حكيمي وأمرابط وإقصاء أيت بناصر وحنين

تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي من بلوغ دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، بعدما حجز رفقة ناديه بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث عشرة نقطة، وبفارق الأهداف عن اتليتكو مدريد، المحتل للمركز الثاني.

وتمكن سفيان أمرابط من بلوغ دور الستة عشر بمسابقة اليوروبا ليغ، بعدما أجبر رفقة ناديه كلوب بروج البلجيكي ضيفهما أتليتكو مدريد على اقتسام نقاط المباراة التي جمعت بينهما فوق أرضية ملعب "جان برايدال".

وشارك المغربي أمرابط بشكل أساسي خلال اللقاء، وقدم مردودا طيبا، كما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة والسبعين، لينهي فريقه كلوب بروج دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويعتبر متوسط ميدان الأسود يوسف ايت بناصر، رفقة مواطنه الحارس الشاب ينيس حنين (19 سنة)، الذي تم استدعاؤه مرة واحدة إلى قائمة موناكو المشاركة أوروبيا، الخاسر الوحيد في هذه المجموعة بعدما خرج بخفي حنين رفقة فريقه الفرنسي، عقب تحقيق سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم عجلت برحيل المدرب البرتغالي جارديم، والتعاقد مع الأسطورية الفرنسية تيري هنري من أجل قيادة فريق الإمارة الفرنسية في القادم من المواعيد.

ولم يكن حال تيري هنري أفضل من سلفه، بعدما ورث فريقا محروما من أغلب عناصره المؤثرة والكبيرة بسبب بيع عقودها في المركاتو الصيفي الماضي، والتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الشباب بدون خبرة، ليدفع موناكو، الذي لعب أدوارا طلائعية خلال المواسم الأخيرة، ضريبة التركيز على جني الأموال عوض الاحتفاظ بركائز الفريق.

وسقط ايت بناصر بملعبه "لويس الثاني" أمام مواطنه أشرف حكيمي، بعدما عاد بوروسيا دورتموند بفوز مستحق بهدفين دون رد، خلال المباراة التي عرفت مشاركة اللاعبين المغربيين بشكل أساسي وخوضهما دقائق اللقاء التسعين، كما شارك في اللقاء مغربي الأصل فرنسي الجنسية سفيان ديوب، لاعب موناكو، متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة حصل عليها خلال تعادله مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لمثله برسم الجولة الثالثة.

المجموعة الرابعة: تأهل منديل وحارث ويونس بلهندة

وتمكن الدوليان المغربيان أمين حارث وحمزة منديل من بلوغ دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، بعد احتلالهما رفقة ناديهما شالكه الألماني للمركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد أحد عشرة نقطة، وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر بورتو البرتغالي.

وتمكن شالكه من تحقيق الفوز بهدف نظيف أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، خلال المباراة التي جمعت بينهما فوق أرضية ملعب "فيلتينس ارينا" ضمن مجريات الجولة الأخيرة، التي عرفت مشاركة الدولي المغربي حمزة منديل بشكل أساسي قبل أن يقدم المدرب على تبديله في الدقيقة 16 بسبب الإصابة، وإشراك عبد الرحمان بابا مكانه.

وأشرك الإيطالي دومينكو توديسكو، مدرب شالكه، نجمه أمين حارث، أمام لوكوموتيف موسكو، في الدقيقة التاسعة والخمسين، مكان زميله المدافع بنيامين جولر، وتمكن الفريق الملكي الألماني من بلوغ الدور الموالي من مسابقة ذات الأذنين رغم معاناته في مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وحجز يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي التركي، مقعدا له في دور الـ 16 من مسابقة اليوروبا ليغ، بعد احتلال ناديه للمركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط من ست جولات.

ورغم سقوط غلطة سراي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ضيفه بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة خلال المواجهة التي غاب عنها بلهندة بداعي الإصابة، فقد تمكن الفريق التركي من احتلال المركز الثالث رغم هزيمته في أربع مباريات وفوزه في لقاء واحد وتعادله في مواجهة واحدة، فيما يتذيل لوكوموتيف موسكو الروسي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حصل عليها من خمس هزائم وفوز واحد.

المجموعة الخامسة: تأهل زياش ومزراوي ولبيض إلى دور الـ 16 بالأبطال

تمكن الثلاثي المغربي حكيم زياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض، من بلوغ دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية رفقة ناديهما أجاكس أمستردام الهولندي، بعد غياب دام لثلاث عشرة سنة.

وأنهى أجاكس مع لاعبيه المغاربة الثلاثة دور المجموعات بالمجموعة الخامسة في المركز الثاني، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر البفاري بايرن ميونيخ.

وبحث أجاكس عن الفوز أمام ضيفه بايرن ميونيخ خلال المواجهة التي جمعت بينهما فوق ملعب "يوهان كرويف ارينا"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لمثلها، وشهدت ندية وإثارة وتشويقا منذ دقائقها الأولى إلى أن أعلن الحكم الفرنسي كليمن توربان عن نهايتها.

وشارك كل من زياش ومزراوي بشكل أساسي أمام البايرن برسم الجولة السادسة، وقدما مباراة تاريخية بفضل أدائهما فوق أرضية الميدان، ولهما يعود الكثير من الفضل في تأهل ناديهما إلى الدور الموالي بعد أدائهما وأهدافهما المؤثرة خلال المسابقة، سواء بالأدوار التمهيدية أو دور المجموعات، الذي غاب زكرياء لبيض عن تشكيلته الأساسية في آخر مبارياته وبقي حبيس دكة البدلاء.

المجموعة الثامنة: تأهل بنعطية إلى دور الـ 16 بمسابقة دوري الأبطال

تربع فريق يوفنتوس الإيطالي بلاعبه المغربي مهدي بنعطية على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، رغم هزيمته المفاجئة بملعب "سويس وانكدورف"، بهدفين مقابل هدف واحد، أمام مضيفه يونغ بويز السويسري، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وغاب بنعطية، عن اللقاء بداعي الإصابة التي ألمت به خلال مران ناديه تأهبا لخوض اللقاء، وتم إسقاط اسمه من القائمة المسافرة إلى سويسرا لمنازلة بطلها يونغ بويز.

ويرتقب أن لا يكمل بنعطية مشواره مع السيدة العجوز في ما تبقى من مباريات دوري الأبطال بعدما بات مرشحا وبقوة للخروج من اليوفي خلال المركاتو الشتوي المقبل، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة بعد تهميش واضح طاله من قبل ماسيمليانو اليغري، مدرب الفريق.

ويعتبر فريق أيس ميلان الإيطالي المشارك في مسابقة الدوري الأوروبي من أبرز المرشحين للاستفادة من خدمات عميد أسود الأطلس، الراغب بدوره في تغيير الأجواء والبحث عن آفاق جديدة، رغم إبداء الطاقم التقني لفريق السيدة العجوز تمسكه باللاعب ومحاولة إقناعه بالبقاء.

يشار إلى أن زوهير فضال، مدافع ريال بيتيس الإسباني، تأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 من مسابقة اليوروبا ليغ بعد حصول ناديه على 11 نقطة، عقب مرور 5 جولات بالمجموعة السادسة التي تضم كذلك ايس ميلان الإيطالي واولمبياكوس اليوناني وأف 91 ديديلانجي من لوكسمبورغ، كما ضمن فناربخشة التركي، بالمجموعة الرابعة، الذي يلعب له المغربيان عاطف شحشوح ونبيل درار، تأهله إلى الدور نفسه.

جدير بالذكر أن درار غير مسجل بقائمة فناربخشة الأوروبية، فيما يغيب شحشوح عن مباريات ناديه بسبب عقوبة انضباطية.