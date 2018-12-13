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كُتّاب وآراء
الجزائر تغتنم فرصة رفض المغرب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم
أَثَارَ تصريح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، أمس الأربعاء، بخصوص عدم ترشح المغرب لاستضافة كأس إفريقيا لكرة القدم "كان" لسنة 2019 نقاشا مستفيضا حول البلد الذي في إمكانه تعويض الكاميرون التي لا تتوفّر على الإمكانات لتنظيم الحدث، ليفتح الباب أمام دول أخرى للمنافسة على تقديم ترشيحها.
وخَلَق تصريح الوزير المغربي ضجّة كبيرة ورجة داخل الكونفدرالية الإفريقية، بحكم أن المغرب كان من بين الدول التي يثق فيها "كاف"، حيث ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن بلدها لا بد أن يستغل الفرصة ويتقدّم لاحتضان "كان 2019"، وهو قادر على ذلك لما يتوفر عليه من مؤهلات وإمكانات هائلة.
ونقلا عن "الهداف"، كشف مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن الجزائر قادرة على احتضان النهائيات المقبلة لكأس إفريقيا، مبرزا أن بلده جاهز لتقديم ترشيحه وليس صعبا عليه أمر التنظيم.
وفي سياق متصل، دخلت غانا على الخط في قضية تنظيم بطولة إفريقيا للسنة المقبلة؛ فقد صرح إسحاق أسياماح، وزير الرياضة الغاني، بأن بلاده جاهزة لتنظيم كأس إفريقيا 2019، مبرزا أن غانا تنخرط في أي نشاط تحت إمرة "كاف"، وتتوفر على تجربة محترمة في هذا المجال، والدليل على ذلك هو تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2018 قبل شهر.
وجاء تصريح الطالبي العلمي مفاجئا للمتتبعين، خاصةً أن الرؤية والتوجه كانا يصبان في منحى تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا؛ وهو ما ظهر حتى في موقف أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الراضي عن إمكانيت المغرب وقدرته في إنجاح التنظيم.
وكَانت الكونفدرالية الإفريقية قد حدّدت الموعد النهائي لتلقي طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعد أقصاه 14 دجنبر، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، علما بأن المغرب كان مرشحا لتنظيم الحدث إلى جانب جنوب إفريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
A mon avis il faut boycotter ce gouvernement de merde plus de problème que autre chose qu’il honnête pour le Maroc d’etre Gérer par des gens incompétents
وكلنا يعرف طريقة تشجيع الأفارقة البعيدة عن الروح الرياضية وخير مثال ما حصل منذ أيام قليلة لفريق الرجاء بالكونغو ولذلك نحن في غنى عن هذه الكأس ولينظمها من يشاء لا فرق عندنا
أما بالنسبة لترشح الجزائر فما الفرق بين ملاعب الكاميرون وملاعب الجزائر ؟؟
من المفروض أن يكون البلد الذي سيُنظم كأس إفريقيا ملاعبه وبنياته التحتية أجود بكثير مما عليه بالكاميرون وإلا سيكون ظلم في حق دولة الكاميرون التي بنظري هي أحق بهذا التنظيم بعدما خسرو أموال كثيرة لأجل ذلك
الشعب المغربي يشجع المنتخــــب الجـــــزائري ويســــانده والشعب الجـزائري يشجع المنتخب المـغربي ويســـــانده
مـــصر أو الجـــزائر شيئ محمــــود
المغرب يعزف على هذا الوتر.. الانضمام للمجموعة اهم من تنظيم شهر من المباريات.
لو فكرنا بالعقل في 2010 لبقيت جنوب إفريقيا محايدة في نزاع الصحراء كما كان موقفها الايجابي في عهد مانديلا
ومرحبا باي بلد .... مع متمناياتي أن تقام النسخة المقبلة بشمال أفريقيا.
وهذا غير صحي لبلدنا
خوتنا فلجزائر ناس ملاح
سواء نظمها المغرب أو الجزائر فكله خير وبركه، بعض الزملاء في الردود حملوا حكومة العثماني المسؤوليه، حقيقة أجدها فرصة للتذكير فقط بأن هناك فتنة أتت بها هذه الحكومة تسببت بشرخ عميق بين بلادي وبين المغرب على خلفية الترشيح للمونديال وقد آن الآوان لكشف الأوراق، فقد سبق وأن القى آل الشيخ بورقته وزعم "أن المغرب لم يتقدم بطلب ترشيح" نريد من حكومة العثماني أن ترد وتقول "كذب آل الشيخ" أو "صدق آل الشيخ" المسألة أسهل من شرب الماء وبعدها تطوى صفحة قاتمه من العلاقات،وأما التزام الصمت وعدم كشف ورقة العثماني لهو أمر دبر بليل وليست مسألة أنه رزان وحصافة دبلوماسية، 1+1=2.