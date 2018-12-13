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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | الجزائر تغتنم فرصة رفض المغرب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم

الجزائر تغتنم فرصة رفض المغرب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم

الجزائر تغتنم فرصة رفض المغرب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم
هسبورت - محمد فنكار*
الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:30

أَثَارَ تصريح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، أمس الأربعاء، بخصوص عدم ترشح المغرب لاستضافة كأس إفريقيا لكرة القدم "كان" لسنة 2019 نقاشا مستفيضا حول البلد الذي في إمكانه تعويض الكاميرون التي لا تتوفّر على الإمكانات لتنظيم الحدث، ليفتح الباب أمام دول أخرى للمنافسة على تقديم ترشيحها.

وخَلَق تصريح الوزير المغربي ضجّة كبيرة ورجة داخل الكونفدرالية الإفريقية، بحكم أن المغرب كان من بين الدول التي يثق فيها "كاف"، حيث ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن بلدها لا بد أن يستغل الفرصة ويتقدّم لاحتضان "كان 2019"، وهو قادر على ذلك لما يتوفر عليه من مؤهلات وإمكانات هائلة.

ونقلا عن "الهداف"، كشف مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن الجزائر قادرة على احتضان النهائيات المقبلة لكأس إفريقيا، مبرزا أن بلده جاهز لتقديم ترشيحه وليس صعبا عليه أمر التنظيم.

وفي سياق متصل، دخلت غانا على الخط في قضية تنظيم بطولة إفريقيا للسنة المقبلة؛ فقد صرح إسحاق أسياماح، وزير الرياضة الغاني، بأن بلاده جاهزة لتنظيم كأس إفريقيا 2019، مبرزا أن غانا تنخرط في أي نشاط تحت إمرة "كاف"، وتتوفر على تجربة محترمة في هذا المجال، والدليل على ذلك هو تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2018 قبل شهر.

وجاء تصريح الطالبي العلمي مفاجئا للمتتبعين، خاصةً أن الرؤية والتوجه كانا يصبان في منحى تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا؛ وهو ما ظهر حتى في موقف أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الراضي عن إمكانيت المغرب وقدرته في إنجاح التنظيم.

وكَانت الكونفدرالية الإفريقية قد حدّدت الموعد النهائي لتلقي طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعد أقصاه 14 دجنبر، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، علما بأن المغرب كان مرشحا لتنظيم الحدث إلى جانب جنوب إفريقيا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - أحمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:38
انتهي الحدث بتقدم رسمي مصري للاستضافه
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14
2 - مغربي طموح الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:41
الله يسهل على الجيران بكل خير.
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44
3 - Rachid mahni الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:44
اعتقد ان الكاف لن يغضب عن عدم ترشح المغرب لتنضيم البطولة بسبب التصريحات راجت عن بعض المحليلين التونسيين كون المغرب مدلل للكاف ودليل على ذالك صرح احمد احمد رئيس الكاف في العاصمة القطرية بأن بض الجهات لن يساميها تغار من التقدم الذي يشهده المغرب في كل الاصعدة خصوصا على المستوا الرياضي
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41
4 - لا لا لا الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:45
لا أفهم لماذا يرفض المغرب تنظيم كأس أفريقيا 2019. هذه هي المرة الثانية التي يتم رفض تنظيم التظاهرة في بلادنا و هذا سيؤدي إلى فقدان هبة المغرب و ضياع ريحه. ارجو ان لا تتركوا الفرصة تضيع وقد تستفيد الجزائر من رفض المغرب.
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-38
5 - الراضي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:46
فرصة جيدة للجزائر لتنظيم هذه التظاهرة وكذلك ستكون ملائمة للمنتخب المغربي وتكبر من حظوظه وذلك لتشابه الأجواء والجمهور الكثيف الذي سيزور الجارة الشرقية.
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41
6 - منظم الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:47
منذ ايام قال وزير الرياضة في الجزاءر ان تنظيم كءس امم افريقية 2019 ليست من الاولويات, مبعدا بذالك فكرة الترشح لتنظيم المنافسة القارية مثله مثل وزير الرياضة في المغرب، اما قناة الهداف القذرة مبغوضة في الجزاءر لا ينظر لها الكثير،
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17
7 - Abou oumaima الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:48
اتبعتونا في الصحراء المغربية اتبعتونا في انضامننا الى الاتحاد الافريقي اتبعتونا في انبوب الغاز مع نيجيريا اتبعتونا في المصالحة الليبية اتبعتونا في تنظيم كاس العالم مع اسبانيا اتبعتونا في تنظيم كاس افريقيا 2015 وزايدين دابة تابعينا حتى في الانسحاب من تنظيم كاس افريقيا 2019 والله يستر ماعندكم مايدار غير المغرب الله يجعل الله ينخض الكرة الارضية ويدير بيناتنا شي بحر اكبر من المحيط الاطلسي
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22
8 - مغاربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:51
اذا كان المغرب قد حسم في موضوع التنظيم لهذه الكاس بالرفض فلا باس من اعلان تا ييده لاقامتها في الجارة الجزاءر فالواجب يقتضي منا هذا التاييد لانه لا يجب ان ننسى بان الجزائر صوتت لصالحنا خلال المونديال الاخير فالخير بالخير والبادي اكرم ٫
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33
9 - rachid الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:51
الحاجة اللي تفرحنا الحكومة ماكتبغيهاش حكومة الضد والزكير باراكا عليهم ينظموا غير موازين ومهرجان مراكش السينمائي.يطلبوا ويتوسلوا الممثلين والمغنيين باش يحضروا وباموال طائلة
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5
10 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:52
الصراحة و بكل امانة جميع قصاصات الانباء و التوقعات الصحفية من جميع البلدان بان المغرب سينظم كاس افريقيا انهارت بفعل تصريح الوزير لان المشكل ليس تنظيمي او حتى سياسي بل اظن ان المشكل امني و ان المخابرات توصلت بشيء ينسج في الخفاء للملكتنا الشريفة من طرف الاعداء او ربما انسحب لعدم الاحراج مع الكاميرون و ليبعد كل الشبهات التي تحوم على السيد احمد احمد بانه يجامل المغرب و على العموم انا كنت من اشد المتفائلين لينظم في بلدنا لنعيش نشوة التاهل و لما لا الفوز كما وقع مع الرجاء و الشان و لكن ننتظر حتى انتهاء المهلة يوم غد لطلب التنظيم و بعد نقيم و نستنتج لمادا اعتدر المغرب و السلام
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5
11 - محمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:53
صوت المغرب سيظل حكيما ولن تتماشى أية خطوة يقبل عليها الامع يدعم هذه الحكمة التي هي من شيم ملوكها الكرام ومن صميم السياسة المغربية المتسمة بالتشاور وخدمة السلام والمحبة.هنالك من يعتفد أن المغرب يسعى وراء سحب الكان من الكاميرون لينظمه وهو اعتقاد سقط الآن في الماء وبات على معتقديه الاعتذار لبراءة المغرب. أماالشقيقة الجزائر فستظل تحاول عرقلة مصالح جارها المغرب وسيظل المغرب يدعوهاالى التعقل وتغيير السلوك .أمارياضيا فالجمهور المغربي انماينتظر فوز منتخبه بكأس ثانية تعيد الاعتبار أينمانظم هذا الكان وأقيم
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5
12 - امزيغي حر الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:53
ما فهمتش المغرب مقدرش ينظم كاس افرقيا وباغي كاس العالم وباز
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-23
13 - Khaldoune الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:54
كرهتونا فديك لبلاد الواحد ميدخلش لعندكم طاسيلت السفارة الضحكو علينا. دولة الاوهام. علاش كتهضرو منين متقدروش تنضمو تفووو كرهتوني بهاد لخبار علاش متنضموش اش خاسكون و لا ملقيتو متسرقو مولفين شفارة. كتبيعو لينا الاحلام اكرهكم... اكرهكم
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-17
14 - أطلسي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:54
لا أظن أن الجزائر قادرة على التنظيم ليست لها بنية تحتية قوية وظروف سياسية تمر منها البلاد صعبة
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1
15 - louardi dz الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:54
الجزائر لم تترشح بصفة رسمية و لن تترشح لتنضيم الكاس الافريقية هذه تعاليق اراء اشخاص يعبرون عن ا رائهم الشخصية و ليسوا جهات رسمية فلمذا كل هذا التهويل و لمذا هذه العناوين البعيدة عن الواقع فشيئا من المصداقية يكون احسن للجميع
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21
16 - reda الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:54
أصبحنا لا نتفجأ من قرارات هاته الحكومة الأضحوكة والتي أصبحت لا تمثل إلا نفسها هذا البلد
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-4
17 - مغربي وأصلي صحراوي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:54
نتمناو ليهم التوفيق حنا مانحسدوهم ينضمو حتى كاس العالم شغلهم هداك
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13
18 - احمد من خريبكة الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:55
احسن قرار يتخذه المغرب في الوقت الحالي. بهدا يبدد كل ما يروج بان إقصاء الكاميرون كان مدروسا لإعطاء الفرصة للمغرب. و ان المغرب اصبح يتحكم في الكاف. موءخرا الصحافة التونسية اعتبرت المغرب البلد المدلل للكاف. انه قرار احبط كل ما يروج ضذ المغرب من طرف حساده .
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18
19 - Gharib الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:55
إن كان ولابد..فلم لا.!الجزائر بلد شقيق...!وله الحق في تنظيم هذا العرس الكروي..الذي يعد تشريف لمغربنا العربي الكبير....بالتوفيق إنشاء الله..
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21
20 - مغربية الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:55
لا أرى أن انسحاب المغرب من تنظيم كأس إفريقيا فعلا مأساة .ماذا سوف نستفيد من ذلك لاشئ غير جحافيل من الأفارقة الذين سيستغلون فرصة متابعة المباريات ليبقوا في المغرب و يضافون للإعداد الهائلة التي تستقر في المغرب بصفة غير قانونية. بالنسبة لي الماء و الشطابة و خليو الجزائر ولى مصر تطلي هادوك المهاجرين
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4
21 - kopiko الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:58
سبحان الله العظيم.الحكومة دائما في الاتجاه المعاكس بالنسبة الى ما يريده الشعب
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-9
22 - الخطابي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:58
خطوه ذكيه جدا نظرا للهرج والمرج والقيل والقلب الذي تلى رفض الكونفدرالية الأفريقية لكره الفدم لملف الكاميرون حيث اصبح يشار للمغرب بأصابع الاتهام حول وقوفه وراء ملف الرفض لإفساح المجال له بتنظيم الحفل الأفريقي وكأننا قراصنه تستهوينا لعبه التنظيم وصرف الاموال . من يريد تنظيمه فليتقدم وورينا حنه يديه المغرب اصبح لا يحتاج لشهاده احد بقدرته الكبيرة في عالم تنظيم المحافل العالميه . وشكرا لرؤيه الملك للموضوع - طبعا كلنا يعلن ان الطالبي اصغر من ان يقرر شيئا مصيريا كهذا ! -
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5
23 - oujdiii de Belgique الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:58
bonne chance pour l Algérie pourquoi pas la coupe d Afrique inchallah vive le magribain
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8
24 - اجديك الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:02
عدد كبير من المنابر المغربية خصوصا منها الرياضية وادكر بالخصوص راديو مارس الدي لم ير في هدا القرار الا الجانب الرياضي؛ دون التطرق الى المصاحة العليا للبلد؛ كدلك هناك انطباع بان المغرب اصبح متحكما في قرارات الكاف وووو كدلك كان هدا التنظيم سيجلب اعداء اخرين في افريقيا في الوقت الدي نطمح ان يكون لدينا المزيد من الاصدقاء؛ فالمصلحة العليا للوطن تفوق وبكتير الجانب الرياضي؛ لدا ادعو المحللين وما سموه بعلماء مارس؟؟؟؟ الى التريت وعدم التسرع....
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5
25 - احمد المغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:03
اذا ارادوا تنظيمها الله يعاونهم، احنا ما عندنا ما نديرو بها. إذا نظمنها غادي يقطعوا فينا بالسكاكين كيف العادة اللهم خليها ليهم.
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2
26 - الصحراء المغربية الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:03
الله يسر لكل واحد وان شاء الله تنظموا الجزاءر وما علينا إلى دعمها ونتمنى لهم كل التوفيق
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9
27 - بوزيد الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:06
هذا يدل على الحقد والعناد اللذي ينخى نفسبة حكام الجزائر اللهم شافهم
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-6
28 - Wolf الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:08
Je suis vraiment choqué suite à la déclaration de ce ministre à la con .franchement après tout ce qu’il a fait le roi Mohamed 6 au saint du continent africain soit au niveau développement au bien relation stratégique.
A mon avis il faut boycotter ce gouvernement de merde plus de problème que autre chose qu’il honnête pour le Maroc d’etre Gérer par des gens incompétents
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-2
29 - العيدم الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:08
المغرب رفضه هاذه الفرصة اتمنه من الجزائر ان تحتضن هاذه الدورة فهيه قريبة للمغرب لكلفت التنقل وحسب معلوماتي الجزائر لن تستضيف هاذه الدورة
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5
30 - adil الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:09
فعل وزير الرياضة المغربي خيرا بعدم ترشح المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم وبهذا نكون أغلقنا الباب على الفوضى والهرج والضجيج الذي سيعُم بلادنا بسبب دخول كثرة المشجعين من مختلف الدول الإفريقية وخاصة من الدولة المجاورة لقرب المسافة

وكلنا يعرف طريقة تشجيع الأفارقة البعيدة عن الروح الرياضية وخير مثال ما حصل منذ أيام قليلة لفريق الرجاء بالكونغو ولذلك نحن في غنى عن هذه الكأس ولينظمها من يشاء لا فرق عندنا

أما بالنسبة لترشح الجزائر فما الفرق بين ملاعب الكاميرون وملاعب الجزائر ؟؟
من المفروض أن يكون البلد الذي سيُنظم كأس إفريقيا ملاعبه وبنياته التحتية أجود بكثير مما عليه بالكاميرون وإلا سيكون ظلم في حق دولة الكاميرون التي بنظري هي أحق بهذا التنظيم بعدما خسرو أموال كثيرة لأجل ذلك
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-4
31 - مع خــاوتنـا الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:09
نحن مع أشـقائــنا الجـــزائريين في تنظيم كـأس إفريقيـــــا 2019

الشعب المغربي يشجع المنتخــــب الجـــــزائري ويســــانده والشعب الجـزائري يشجع المنتخب المـغربي ويســـــانده

مـــصر أو الجـــزائر شيئ محمــــود
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11
32 - boob الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:11
أنا شخصيا ليس عندي أي مانع ، بالتوفيق للاخوة في الجزائر نتمنى التوفيق لهم ولكل الدول العربية
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11
33 - الطنز البنفسجي الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:13
الانضمام لاتحاد دول غرب افريقيا يتطلب الثقة التامة وعدم انتهازية الانظمة والتنازع غير المباشر.
المغرب يعزف على هذا الوتر.. الانضمام للمجموعة اهم من تنظيم شهر من المباريات.
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0
34 - موتشو الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:13
قرار جيد,تبذير فلوس الشعب ليس فكرة صائبة,فاز المغرب مرة واحدة في 1976,ولعب النهاية مرة واحدة في 2004,ولعب نصف النهاية مرتان(1986-1988) واقصي من الدور الاول في ما تبقى
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0
35 - عروبي عايق الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:14
هاد الجزائر ولات بحال لملحة ولبزار عندكم. غير لخبر لي كان باسل دخلو فيه الجزائر باش حنا نغمسو فيه.
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0
36 - احمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:14
المغرب يريد ولا يريد من جانب الرياضة يريد تنظيم.كأس افريقيا ولا يريد لأنه لا يريد ان يخسر دولة الكاميرون نضرا لموقف الكاميرون في الصحراء المغربية نتمنى التوفيق للجزائر ادن للمنافسة على التنظيم تحية للوطن الحبيب المغرب
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0
37 - Aadil الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:15
أحسن شيء فعله المغرب حتى لايترك الفرصة لأعدائه كي يعكروا علاقاته مع دول غرب إفريقيا خاصة مع الكامرون
لو فكرنا بالعقل في 2010 لبقيت جنوب إفريقيا محايدة في نزاع الصحراء كما كان موقفها الايجابي في عهد مانديلا
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0
38 - احمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:15
نتمنى التوفيق لإخواننا في هدا العرس الأفريقي .
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0
39 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:19
الجزائر لا تتوفر على ملاعب جاهزة بمعايير دولية و لا تتوفر على شبكة انترنيت متطورة و لا على الفنادق المصنفة و المجهزة باحدث الاثاث لاستقبال زوار هذه التظاهرة الرياضية و لا على الاستقرار السياسي بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية منذ 2013 و الصراع على السلطة و وجود 35 الف من المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون التي تصول و تجول فوق الصحراء الجزائرية و الجماعات الارهابية الاخرى التي تستوطن الجبال المحيطة بمدن وسط البلاد و لا على خطوط جوية في المستوى بعد سقوط طائرتين في مدة شهر واحد و لا على حدود مفتوحة مع جيرانها و وجود ايضا دولة البوليساريو الوهمية الغير المعترف بها داخل ترابها فكارثة كبرى ان تنظم الجزائر مباريات كاس الامم الافريقية لذالك اعتقد ان اللجنة المكلفة بتفتيش المنشات الرياضية و المرافق الاخرى سترفض ترشيح الجزائر لانها تعيش مشاكل مع جيرانها و تنكل بالمهاجرين الافارقة و تطردهم نحو اراضيهم في ظروف ماساوية و حاطة من كرامة الانسانية ستكون افشل كاس امم افريقية اذا اختيرت الجزائر لتنظيم مبارياتها اما الدول الاخرى الراغبة في تنظيم الكاس على الاقل ليست لها مشاكل او نزاعات مع جيرانها.
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40 - noufel الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:20
غادي نظمو الكاس وغادي نربحو الكاس والمسالة غير مع الوقت اوصافي دابا المغرب حشاها للجميع يعني قولب الافارقة وخصوصا الكامرون التي كانت ترى ان المغرب حيدلها الكاس صحة من بين يديها -دابا المغرب بغا الافارقة ايجو هما لعندو وفي مقدمتهم الكامرون ويزاوكوا واطلبوا العار باش ياهل ترى يقبل ولا لالا انا كنحضحك غير على الخاوة (الجزائر) ما خلا و ما كالوا ومرة اخرى كالوا ان المغرب خاف الجزائر تدي الكاس (كان19) من دونور ولي شاف شي حاجة ايكول الله يسنر ---ايه قبل مانسلالي نعاود لكم المغرب غاينظم الكاس
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0
41 - ابوايمن الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:21
السيد الطالبي العلمي اختار الطريقة الصحيحة بعدم تنظيم المغرب لكأس الكاف ، وهو اختيار صايب دون اللجوء الى ماهي الدواعي والاسباب "" اما من أراد ان ينظم هذه الدورة فنحن لا يهمنا ذلك ،، فلينطموه بعيدين عنا،، هناك أمور هامة اخرى تهم فئات شرائح المجتمع المغربي ،هم في أمس الحاجة لها ،، وليس بتنطيم دورة كروية قارية ،
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0
42 - عيسى الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:23
وأنا أتمنى أن تنظمها الجزائر فهي قادرة على تنظيمها لأن الأفارقة لا يهمهم جودة الملاعب فهم معتادون بملاعب التراب ، والعشب الإصطناعي.
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43 - ملاحظ الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:23
هنيئا للجزائر حكومة وشعبا بأن تظفر بتنظيم هذه المسابقة القارية لما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وتنظيمية اكتسبتها خلال العقدين الأخيرين ..وبإمكانها تنظيم دورتين من كأس العالم حسب ما صرح به أعلى هرم السلطة بشكل واثق منه....
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0
44 - Naturaliat الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:25
المغرب أن رفض تقديم ملف الترشيح فهذا راجع إلى الضجة التي احذتتها الكاميرون وبغض الدول الإفريقية القليلة القليلة جدا.
ومرحبا باي بلد .... مع متمناياتي أن تقام النسخة المقبلة بشمال أفريقيا.
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45 - بحال بحال. الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:25
كجمهور مغربي نطالب من الاعبين المميزين ان شاء الله باش ابدلوا المجهودات اكتر اونجيبوا كأس افريقيا 2019. عاش المغرب .
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46 - عيسى الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:29
هنيئاً للإخوة الجزائريين إذا نظموها، بالفرح و السرور، نحن لا نريدها.
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47 - Abdel الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:31
انا متفق مع هذا الرفض لأنه بعد نهاية التضاهرة سيبقى في المغرب أكثر من نصف الدين قدموا من جنوب الصحراء بدالك سوف يتضاعف عدد الغير قتنونيين من جنوب الصحراء في المغرب
وهذا غير صحي لبلدنا
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48 - سوسي الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:36
احسن حاجة هو الانسحاب من الترشح..شر كاس افريقيا اكبر من خيره..خليونا هاكا احسن
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0
49 - جيم 2 الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:37
لماذا هذا الافتراء من قال أن الجزائر تريد تنظيم كأس إفريقيا من هذا المسؤول اتقوا الله الجزائر لم تقول أنها تريد تنظيم كأس إفريقيا ولا حتى صحيفة جزائرية ذكرت هذا ما لفائدة من نشر هذا الافتراء زمن العجب
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50 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:39
قرار المغرب بعدم التنظيم الكأس افريقيا قرار حكيم عميق يشاذ به سحب البساط من تحت أرجل اعداءه نابع من قوة المغرب والريادة مؤسسة الملكية وليس من ضعفه باعتراف افارقة انفسهم رياضيين و سياسيين خصوصا انه قادر على التنظيم لو شاء بل اعلانه يعد ضربة موجعة لمن كانو يحاولون توظيف التنظيم لرد الاعتبار و الرفع من معنويات شعوبهم وحلفاءهم على معارك التي خسروها ابان حروب الديبلوماسية و الاقتصادية الشرسة امام المغرب بالقارة الافريقية التي ربحها المغاربة عن الجدارة و استحقاق باعتراف دولي كما انه بات في ظرف وجيز يتزعم قضايا و مجالس افريقيا كما بات يشكل منافس قوي بعدة مجالات اقتصادية كانت بالامس القريب تعد محصنة بالنسبة الى الاعداء بل يوظفونها حسب استراتيجياتهم ضد الوحدة الترابية كما ان عدم تنظيم يصيبهم بفشل الحرب الاعلامية معادية التي كان يهيء لها لو خسرنا استظافة خصوصا وان لعبة كرة القدم لها صيت علامي كبير مما يؤشر ان المعارك القادمة مع الاعداء و الاصدقاء و الاشقاء على حد سواء اشرس من كل توقعات اقتصاديا و سياسيا بالقارة وفق لغة المصالح التي تعد فوق كل اعتبار .
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51 - تازي وافتخر الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:43
بالصحة والراحة للجزائر والله مكرهت نضرب شي دورة لدزاير يا بن عمي وروح للعاصمة ووهران ..عمري خرجت من البلاد
خوتنا فلجزائر ناس ملاح
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52 - جزائري الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:43
الجزائر لا ولن تستثمر في مشاكل الدول هده هي مبادئنا . سوف نترشح وننظم البطولة بكل شفافية . حق الرد
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53 - محمد سعيد KSA الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:45
السلام عليكم

سواء نظمها المغرب أو الجزائر فكله خير وبركه، بعض الزملاء في الردود حملوا حكومة العثماني المسؤوليه، حقيقة أجدها فرصة للتذكير فقط بأن هناك فتنة أتت بها هذه الحكومة تسببت بشرخ عميق بين بلادي وبين المغرب على خلفية الترشيح للمونديال وقد آن الآوان لكشف الأوراق، فقد سبق وأن القى آل الشيخ بورقته وزعم "أن المغرب لم يتقدم بطلب ترشيح" نريد من حكومة العثماني أن ترد وتقول "كذب آل الشيخ" أو "صدق آل الشيخ" المسألة أسهل من شرب الماء وبعدها تطوى صفحة قاتمه من العلاقات،وأما التزام الصمت وعدم كشف ورقة العثماني لهو أمر دبر بليل وليست مسألة أنه رزان وحصافة دبلوماسية، 1+1=2.
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