الجزائر تغتنم فرصة رفض المغرب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم

هسبورت - محمد فنكار*

أَثَارَ تصريح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، أمس الأربعاء، بخصوص عدم ترشح المغرب لاستضافة كأس إفريقيا لكرة القدم "كان" لسنة 2019 نقاشا مستفيضا حول البلد الذي في إمكانه تعويض الكاميرون التي لا تتوفّر على الإمكانات لتنظيم الحدث، ليفتح الباب أمام دول أخرى للمنافسة على تقديم ترشيحها.

وخَلَق تصريح الوزير المغربي ضجّة كبيرة ورجة داخل الكونفدرالية الإفريقية، بحكم أن المغرب كان من بين الدول التي يثق فيها "كاف"، حيث ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن بلدها لا بد أن يستغل الفرصة ويتقدّم لاحتضان "كان 2019"، وهو قادر على ذلك لما يتوفر عليه من مؤهلات وإمكانات هائلة.

ونقلا عن "الهداف"، كشف مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن الجزائر قادرة على احتضان النهائيات المقبلة لكأس إفريقيا، مبرزا أن بلده جاهز لتقديم ترشيحه وليس صعبا عليه أمر التنظيم.

وفي سياق متصل، دخلت غانا على الخط في قضية تنظيم بطولة إفريقيا للسنة المقبلة؛ فقد صرح إسحاق أسياماح، وزير الرياضة الغاني، بأن بلاده جاهزة لتنظيم كأس إفريقيا 2019، مبرزا أن غانا تنخرط في أي نشاط تحت إمرة "كاف"، وتتوفر على تجربة محترمة في هذا المجال، والدليل على ذلك هو تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2018 قبل شهر.

وجاء تصريح الطالبي العلمي مفاجئا للمتتبعين، خاصةً أن الرؤية والتوجه كانا يصبان في منحى تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا؛ وهو ما ظهر حتى في موقف أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الراضي عن إمكانيت المغرب وقدرته في إنجاح التنظيم.

وكَانت الكونفدرالية الإفريقية قد حدّدت الموعد النهائي لتلقي طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعد أقصاه 14 دجنبر، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، علما بأن المغرب كان مرشحا لتنظيم الحدث إلى جانب جنوب إفريقيا.

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