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الرئيسية | رياضة | تعيين الفرنسي جيريس مدربا جديدا للمنتخب التونسي

تعيين الفرنسي جيريس مدربا جديدا للمنتخب التونسي

تعيين الفرنسي جيريس مدربا جديدا للمنتخب التونسي
هسبريس - و.م .ع
الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:50

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الفرنسي آلان جيريس، مدربا جديدا للمنتخب التونسي وذلك إلى غاية يونيو 2020.

وأوضحت الجامعة التونسية على صفحتها الرسمية على الإنترنيت أنه تم اليوم توقيع عقد مع المدرب آلان جيريس من يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020، قابل للتجديد.

وسيتم غدا الجمعة عقد ندوة صحفية بمقر الجامعة لتقديم المدرب الجديد لنسور قرطاج.

وسبق لجيريس (66 عاما) أن تولى تدريب أندية تولوز وباريس سان جرمان الفرنسيين وكذا فريق الجيش الملكي المغربي ومنتخبات جورجيا والغابون ومالي والسنغال. ومن أبرز نجاحاته كمدرب إحراز كأس السوبر الفرنسية مع باريس سان جرمان 1998 وكأس العرش مع الجيش الملكي 2003، إلى جانب قيادته منتخب مالي إلى الحصول على المركز الثالث في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2012.

وكان مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم قد قرر في 20 أكتوبر الماضي بشكل مفاجئ إنهاء مهام المدرب فوزي البنزرتي على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي دون ذكر الأسباب وتكليف كل من المدربين المساعدين مراد العقبي وماهر الكنزاري بالإشراف على تدريب الفريق خلال مقابلتين انهزم فيهما المنتخب التونسي وكانت أولاهما أمام مصر (2-3) في الاسكندرية لحساب منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والثانية في مباراة ودية أمام المنتخب المغربي (0-1) في رادس (ضاحية تونس العاصمة).

وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله الى النهائيات الافريقية بعدما جمع في رصيده الى غاية الجولة الخامسة 12 نقطة وضعته في الصدارة إلى جانب المنتخب المصري من 4 انتصارات وهزيمة واحدة لكل منهما في حين احتل منتخب النيجر المركز الثالث ب4 نقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Rbati الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:15
أتذكر الفترة التي درّب فيها جيريس فريق الجيش الملكي وكانت فارغة من كل شيء لا القاب و لا طريقة لعب فعّالة..
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2 - مرض واحد الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:23
مدرب محنّك برشا. .لكن البنزرتي ولد لبلاد كان يكون أفضل... مرض واحد عندنا : نفضّل الأجنبي...الفرنسي بالخصوص...بقايا الاستعمار في أدمغة المسيرين.
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