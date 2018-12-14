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الرئيسية | رياضة | اليازغي: قرار رفض المغرب تنظيم "كان 2019" ذكي ومكسب سياسي

اليازغي: قرار رفض المغرب تنظيم "كان 2019" ذكي ومكسب سياسي

اليازغي: قرار رفض المغرب تنظيم "كان 2019" ذكي ومكسب سياسي
هسبورت - محمد فنكار*
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:00

قال الدكتور منصف اليازغي، الباحث في السياسات الرياضية، إن موقف المغرب عدم الترشح لتنظيم كأس إفريقيا سنة 2019 خلفا للكاميرون ذكي جدا ومكسب سياسي له نتائج مستقبلية على المدى البعيد.

وأوضح اليازغي، في اتصال هاتفي مع "هسبورت"، أن "المسؤولين المغاربة، سواء من الوزارة الوصية أو الجامعة الملكية لكرة القدم، لم يدلوا طيلة السنتين الأخيرتين بأي تصريحات رسمية تؤكد نية الترشح لاحتضان هذه البطولة، وتسريبات التقارير الإعلامية المحلية التي كانت تفيد بذلك تقبل الخطأ والصواب، ولا يمكن اعتبارها رسمية؛ بل بالعكس، دائما ما فضل المغرب أن يلعب دور المساند للكاميرون من خلال إعلان ذلك السنة الماضية، والمساهمة في نجاح تنظيم هذه الدورة لوجيستيا وبشتى الوسائل".

وأبرز المتحدث ذاته أن "اتخاذ قرار بهذا الحجم لا يخص شخصا بعينه أو مسؤولا عن القطاع، بل هو قرار سيادي يتعدى الحكومة إلى أعلى سلطة في البلاد، ألا وهي القصر الملكي، مع الأخذ بعين الاعتبار ظرفية إجراء البطولة وتأمينها من الناحية الأمنية والترتيبات الخاصة بها، إلى جانب توفير البنية التحتية التي تتجاوز إيجاد ملاعب جيدة إلى توفير فنادق الإقامة والطرقات والمرافق الضرورية".

وقال اليازغي: "خلفيات عدم الترشح لها دلالات قوية، فالمغرب تبنى إستراتيجية إيجابية في إفريقيا في السنوات العشر الأخيرة، ولا يمكن أن يضحي بهذه العلاقة من أجل نشاط رياضي. كما تعد الكاميرون حليفا أساسيا في خارطة طريق المغرب نحو تقوية حلفائها قاريا، وهو محتاج إلى الجميع في الوقت الراهن، وراغب في تطوير علاقاته بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي".

وأضاف المتحدث ذاته: "صحيح أن المغرب بإمكانه لعب دور المنقذ، خاصة أن الدول المرشحة لتنظيم كأس إفريقيا أبدت اهتمامها فقط، فمثلا جنوب إفريقيا وإعلامها المحلي بدأ يتحدث عن صعوبة التنظيم بحكم الكلفة المالية الكبيرة، فيما يبقى الإشكال الأمني يهدد ترشيح مصر لاحتضان البطولة، وتأكد ذلك من خلال التخوف الكبير للجهات المسؤولة عن تنظيم ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وعدد التذاكر المحدود للجماهير المحلية".

وأوضح اليازغي أن المغرب من الممكن أن يكون منقذا كما وقع مطلع السنة الجارية في كأس إفريقيا للمحليين، كبديل لكينيا بسبب عدم جاهزيتها، خاصة مع التطور الكبير الذي شهده على مجموعة من الأصعدة، وثقة الكونفدرالية الإفريقية في قدراته على تنظيم أقوى البطولات القارية، باعتباره شريكا في تنمية الكرة في شمال إفريقيا.

وأَثَارَ تصريح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، أمس الأربعاء، بخصوص عدم ترشح المغرب لاستضافة كأس إفريقيا لسنة 2019، نقاشا مستفيضا حول البلد الذي بإمكانه تعويض الكاميرون التي لا تتوفّر على الإمكانيات لتنظيم الحدث، ليفتح الباب أمام دول أخرى للمنافسة على تقديم ترشيحها.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ودادي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:06
واش كتعرفوا أغنية قولوا العام زين الخوت قولوا لها
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1
2 - خلينا ليكو النحاسية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:07
ما بغينا صداع شي كرة يكفينا نضمنا مؤتمرات دولية هاد لعام و خدمنا بزاف بزاف و وصلنا لفوق فوق بزاف گاع
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14
3 - الواقعي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:08
بعد ان يقبل المغرب تنظيم كأس افريقيا اليازغي يصرح : فرصة تاريخية للفوز بكأس افريقيا و قرار حكيم ينم عن ذكاء شديد و رؤية سياسية ثاقبة
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50
4 - خبير مغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:08
وا بزاف فلسفة هادي.... قتلتونا بالتحاليل الخاوية.
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27
5 - برج بعريريج مروكي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:12
ا لجزائر تتربص بالمغرب وتذخل علي خط من اجل فتنة سياسية بين المغرب والكاميرون..فحذاري من تهور لن نحمذ سلبياته من دول غرب افريقيا الصديقة.فالمشكل سياسي اكثر من رياضي ومقالب الجزائر في هاته القضية العداءية لاتحصي...
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6
6 - امزجيك الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:12
المغرب وزنه متغول داخليا وضعيف خارجيا، بإمكان أي دويلة أن تزيحه من طريقها وذالك راجع لمشكلة الصحراء
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-19
7 - fouad chetouani الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:13
طبعا الإشكالية بعيدة عنا كمغاربة كوننا لم نطلب تنظيم الحدث كما أن التأهل للمسابقة قد تم، و لكن لدينا اعتراض عما تعرضت له الجامعة الملكية لكرة القدم و ما تعرض له المغرب من كلمات مسمومة و طاعنة في الظهر و تلفيق تهم واهية من طرف بعض الاعلام العربي لدول لا تتحكم في اعلامها للأسف و تتركه ينهش و ينبش و يعمق الفجوات بين الإخوة...

المغرب نفى رسميا أي أطماع في اسنضافة الكان.

و لكن ما أخبار الأغبياء الذين لم يتركوا يوما يمر دون أن يكتبوا عناوين كبيرة..المغرب يسرق التنظيم

المغرب يتحكم في الكاف.. المغرب يتلهف للتنظيم

المغرب يطيح بالكاميرون...

يجب ان نتعلم اولا أن النقاش هنا مع الإعلام المتسيب الذي يتطاول و يتمادى في تلفيق التهم و يتهمنا بالكولسة و التحكم و بين التحدث عن الشعوب العربية.

نحن هنا نلوم من تأبط شرا ليوقع من مسيرة المغرب الهادئة داخل الكاف كعضو عادي.

نلوم من يصدق الاعلام العربي و يركب معه سفينة التقطيع و التخوين و سهولة السب.
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28
8 - مغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:14
ن نتمن المغرب إعدل عن قرار عدم ترشح كأس إفريقيا2019". بغينا كاس افريقيافي المغرب نتمنى المغرب يستضف كاس افريقيا
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-6
9 - ما راجاوي ما والو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:15
المغرب فنان في اختياراته ، لن يلعب دورا يجلب عليه نقدا هو في غنى عنه ، و شخصيا لا دراية لي بالكرة و لكن قيل انها سياسة دولية يلعبها الاسياد و سالت عن الاسياد من هم فقيل لي .. هم من يلعبون الكرة .. و لا ارغب الا ان يسجل التاريخ كم انا بليد
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12
10 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:16
كانت هناك اتهامات بالسطو على تنظيم هذا الملتقى الافريقي من طرف أقرب الجيران لنا . وكان الضحية الأول هو أحمد أحمد ، لكن بعد عدم تقديم الطلب للتنظيم اتضح للأفارقة والعالم المهتم بالشأن الرياضي والكروي مدى حقد هذه الجارة على كل ما هو مغربي ولو كان على حساب تنظيم تظاهرة رياضية تنافسية . لا يسعني الا أن أرتل قوله تعالى * قول اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس *.
صدق الله مولانا العظيم .













-عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
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12
11 - علي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:17
المغرب رفض تنظيم كأس أفريقيا لأن عينه على كأس العالم، واذا نظم كأس أفريقيا ولم ينجح أو طالته بعض المشاكل فستكون ضربة قاصمة له. وبالدارجة غادي تجيبها فراسو. إذن من الأحسن يتجنب أن يضع نفسه في هاذا الاختبار.
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-4
12 - kimo الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:17
الموضوع بسيط جدا ولا يحتاج لا الى تنميق وتزويق في الأفكار كل ما في الأمر ان المغرب لا يمكن ان يخسر حليفا استراتيجيا يدافع على موضوع الصحراء ولا يمكن للملكة المغربية ان تتعالى على الكاميرون نضيع شيئا لنكسب شيئا قانون المصالح وهدا في صالح المغرب
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15
13 - الراوي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:19
قبل 11 يوما بالتمام و الكمال كان اليازغي يقول ان المغرب حاهز للخفل الكروي و كشف بالتفصيل المهم فوائد تنظيمه و اليوم في عدم تنظيمه يراه مكسب و قرار ذكي
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2
14 - هرو هولاكو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:21
ولمادا لم يستغل الفرصة من أجل استمالة دولة جنوب افريقيا خلال االترشيحات لاستضافة نهائيات 2010 فكان على المغرب انداك أن يتنازل لجنوب إفريقيا مقابل الحصول على دعمها للقضية الوطنية عوض اتهام هدا البلد بعدم القدرة على التنظيم نظرا لعدم الاستقرار و الأمراض التي يدعي المغرب أنها في جنوب افريقيا ونكون بدلك ربحنا القضية الوطنية لكن للأسف خسرنا الإثنين ومند دلك الحين وج.أفريقيا تعاكسنا.
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-4
15 - راس الكورة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:25
الذكاء هو أن تكون قوياً في اتخاذ قراراتك، لا أن تبني قراراتك خوفاً من الآخرين.
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6
16 - أبو سهيل الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:27
عن أي سياسة تتحدث ؟عن الجزائر أم عن جنوب افريقيا التي ساندت البوليساريو ؟ ؟ الدول الأفريقية تستفزكم بإستمرار
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0
17 - محمد البيضاوي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:29
أتفق معك دكتور منصف اليازغي
لكن الإشكال هو أن وزير الشباب والرياضة لم يقدم توضيحات أكبر لرفض الاستضافة. للأسف السياسيون بالمغرب يتعاملون مع الرأي العام باستبلاد كبير.
تحياتي لك
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-1
18 - الشفوي ... 10-0 الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:29
المغرب بهذا القرار بين على عدم جديته في تنظيم المحافل الدولية! خصوصا انه كان سيتلقى مساعدات مهمة من الكاف لانجاح التظاهرة، و التي كانت ستنعش القطاع السياحي بشكل كبير خلال فترة الصيف! لكن كالعادة، خلط السياسة بالرياضة و الاقتصاد يضيع علينا الكثير من الفرص لتعزيز تواجدنا على الواجهة الدولية ..
يعني المسؤولين المغاربة يخشون توثر العلاقات مع الكاميرون و لا يخشون توثرها مع الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك !!! لا نستطيع تنظيم كأس افريقيا .. و جاهزون لتنظيم كأس العالم ؟!
هذا يسمى بالارتجالية و التخبط في القرارات ...
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1
19 - اجديك الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:30
صحيح لا يمكن ان نضحي بمستقبلنا والعلاقات المتنامية مع القارة السمراء من اجل حدت رياضي؛ صحيح ان بامكاننا تنظيم تظاهرة من هدا الحجم واكتر؛ لكن هل نهدم ما بنيناه بالامس القريب؛ خصوصا وان اعداءنا يتربصون بالصغيرة والكبيرة من اجل اسقاطنا؛ ولهدا وجب التريت ياعلماء الراديوات...
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3
20 - تنظيم الكان الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:31
الخوف من خسارة التنظيم أمام جنوب إفريقيا
مشاكل بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية (لقجع الطالبي العلمي)
**الخوف من تنظيم الكان ضربة موجعة لرغبة البلاد في تنظيم كأس العالم.
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-2
21 - Mann الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:32
كاع داكشي لي يفعله المسؤولون المغاربة ذكي و واعر ! حتى تنظيم كأس العالم غي المغرب الذي قرر الانسحاب بطريقة ذكية ههه
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1
22 - حكيم الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:32
هذا ليس رفضا. هل هناك من اقترح عليه أو فرض عليه التنظيم و بشكل رسمي التنظيم ليرفض.
الصحيح هو قرار عدم الترشيح للاستضافة.
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1
23 - sss الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:34
ـ لا هذا و لا ذاك فيما قال اليازغي .
ـ حقيقة الأمر ، هوالتخوف من مقاطعة الملاعب ، لتبقى فارغة.
ـ إذا كذبوني ، فلينظموا مهرجان موازين، هذه السنة ، و سَـيَـرَوْا بعينيهم .
ـ لا تكذبوا علينا : القصر ـ صداقة ـ مدى البعيد.......
الله يهديك شفنا حتى القريب !!!
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1
24 - اضغاث احلام الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:35
واحد الحاجة تتمرضني هيا فاش تيبقاو اهضرو على الملاعب والبنية الرياضية ديال المغرب والتطور لي عرفات، هدو وقيلا متيتفرجوش فالمباريات الدولية والأوروبية، راه أحدث مركب عندنا تيبان مشرشم قدام الملاعب العالمية. افيقو من سباتكم.
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1
25 - سعيد العيسوي من فاس الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:36
قرار صائب للمغرب في هدا الرد،فالظروف السياسية أكثر من الإحتفالات الرياضية فمصلحة البلد فوق الجميع
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3
26 - immad الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:37
الدول الافريقية لاثقة فيها كم اغدقتم على بعضها بالاموال والتنازلات وفي اخر المطاف اعترفت بالكيان الوهمي!!!!!
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1
27 - كاتب رأي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:38
هذا هو النفاق السياسي بعينه كيف لنا ان نقبل تنظيم كأس إفريقيا المحليين ونرفظ كأس إفريقيا للكبار سؤال اود ان تجربتي عليه؟؟؟؟؟؟؟
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-1
28 - نورس الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:41
الأهم هو تنظيم السلم الاجتماعي بالمغرب و الجلوس مليا في إيجاد الحلول المستعصية و محاسبة الطغاة الدين يختفون وسط المناسبات و يستغلونها ماديا لصالحهم ........
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-1
29 - حنضلة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:43
حيثما تميل الرياح يميلون معها ولا يملكون غير التهليل والتصفيق والتزمير والتطبيل وهلم جرا.
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