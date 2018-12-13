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الرئيسية | رياضة | بعد مصر .. جنوب إفريقيا تترشح لاستضافة "الكان"

بعد مصر .. جنوب إفريقيا تترشح لاستضافة "الكان"

بعد مصر .. جنوب إفريقيا تترشح لاستضافة "الكان"
هسبريس - ا ف ب
الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:55

صرح المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا، دومينيك تشيمهافي، الخميس لوكالة فرانس برس، بأن بلاده تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي كانت مقررة في الكاميرون.

وردا على أسئلة فرانس برس، قال تشيمهافي: "قدمنا الوثائق المطلوبة، والأمر متروك للاتحاد الإفريقي لاتخاذ القرار"، بشأن الدولة التي ستنظم نسخة 2019.

وأصبحت جنوب إفريقيا الدولة الثانية بعد مصر التي تتقدم بطلب استضافة، علما أن باب الترشح سيغلق غدا الجمعة عند الساعة 22.00 بتوقيت غرينيتش، على أن تكشف هوية الدولة المنظمة في التاسع من يناير.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق اليوم أنه تقدم رسميا بطلب استضافة غداة انسحاب المغرب من السباق بعد أن رشحته تقارير صحافية لتنظيم البطولة لأول مرة منذ 1988.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) أعلن في 30 نونبر سحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة إلى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها.

وعبرت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي عن "رغبتها" في تنظيم كأس الأمم للمرة الثانية منذ ست سنوات، لكنها لم تصل إلى حد التقدم بطلب رسمي لاستضافة البطولة؛ وإذا ما تم اختيارها فستكون المرة الثالثة التي تستبدل فيها بلدًا آخر بعد نسختي 1996 (بدلا من كينيا بعدما امتنعت الأخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية) و2013 (بدلا من ليبيا).

وتعد جنوب إفريقيا من أكثر دول القارة تطورا على صعيد البنى التحتية الخاصة باستضافة بطولات مهمة في كرة القدم، لاسيما بعدما أصبحت في 2010 الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تنظم كأس العالم.

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