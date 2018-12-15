نيمار: لم أنس خروج البرازيل من مونديال روسيا

هسبريس - إفي

أكد المهاجم البرازيلي نيمار أنه لم ينس حتى الآن خروج منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا.

وقال نيمار في فيديو دعائي نشره على قناته بموقع "يوتيوب": "لم أنس الأمر بعد. كأس العالم لا يزال في ذهني. كانت شيئا أريده كثيرا. خضت الطولة بعد إصابة خطيرة تجاوزتها كي أكون حاضرا في تلك اللحظة التي نفوز بها باللقب ولكن هذا لم يحدث هذه المرة".

وودع منتخب البرازيل البطولة بعد خسارته 1-2 على يد بلجيكا في ربع النهائي، وكان أداء نيمار محل انتقادات، واجمع لاعبون سابقون على أن مهاجم باريس سان جيرمان يفتقد لـ"الاستقرار النفسي" ويبالغ في ردود فعله في المناورات الاحتكاكية مع منافسيه.

وقال نيمار في الفيديو إنه يتمنى تحقيق حلمه وأن يتوج ببطولة العالم في مونديال قطر 2022.

وأضاف "سوف أكرس الأربعة أعوام القادمة للوصول إلى المونديال القادم.. ومن يعلم ربما نحضر الكأس للبرازيل".

وأكد نيمار أن حلمه المهني أن يفوز بكأس العالم أما على الصعيد الشخصي فكان أن ينجب ابنا، وهو الأمر الذي حققه قبل سنوات بالفعل.