رونار وبنعطية وحكيمي يتنافسون على جوائز "الكاف" لسنة 2018

هسبورت - أمال لكعيدا

أَعْلَنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن لائحتها المختصرة والنهائية، والتي تضم المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في عام 2018، والتي ضمَّت الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، والدوليين المغربيين، مهدي بنعطية مدافع جوفنتوس الإيطالي، وأشرف حكيمي، المتألق بقميص بروسيا دورتموند الألماني.

وتَمَّ الاحتفاظ ببنعطية مرشَّحا في فئة "لاعب السنة" كممثل وحيد للاعبين المغاربة، فيما تم التخلي عن الأسماء الأخرى التي وردت في اللائحة الأولية، مثل أيوب الكعبي، وحكيم زياش واسماعيل الحداد ومحمود بنحليب.

وفي فئة "أفضل لاعب شاب في 2018"، حجز الدولي المغربي أشرف حكيمي مكانه في نهائيات الجائزة، فيما تم التخلي عن مهاجم الرجاء البيضاوي، محمود بنحليب، الذي كان مرشحا في فئتين، خلال المرحلة الأولية.

وأما في فئة "مدرب السنة"، فيتنافس الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، مع الثنائي، السنغالي أليوو سيسي (المنتخب السنغالي)، والتونسي معين الشعباني (الترجي)، فيما خرج الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، الذي قاد الرجاء البيضاوي إلى التتويج بكأس "الكاف" قبل أيام، من السباق نحو الجائزة، بعد أن كان مرشحا لها في اللائحة الأولية.

وتشمل المرحلة النهائية التصويت من خبراء الإعلام في الاتحاد الإفريقي، والأساطير، والمدربين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والمدربين والمنتمين للجمعيات الـ 54 الأعضاء.

وسيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، لتكريم لاعبي كرة القدم والمسؤولين الذين تميزوا خلال السنة، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في داكار في السنغال.