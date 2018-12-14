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الرئيسية | رياضة | رونار وبنعطية وحكيمي يتنافسون على جوائز "الكاف" لسنة 2018

رونار وبنعطية وحكيمي يتنافسون على جوائز "الكاف" لسنة 2018

رونار وبنعطية وحكيمي يتنافسون على جوائز "الكاف" لسنة 2018
هسبورت - أمال لكعيدا
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:00

أَعْلَنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن لائحتها المختصرة والنهائية، والتي تضم المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في عام 2018، والتي ضمَّت الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، والدوليين المغربيين، مهدي بنعطية مدافع جوفنتوس الإيطالي، وأشرف حكيمي، المتألق بقميص بروسيا دورتموند الألماني.

وتَمَّ الاحتفاظ ببنعطية مرشَّحا في فئة "لاعب السنة" كممثل وحيد للاعبين المغاربة، فيما تم التخلي عن الأسماء الأخرى التي وردت في اللائحة الأولية، مثل أيوب الكعبي، وحكيم زياش واسماعيل الحداد ومحمود بنحليب.

وفي فئة "أفضل لاعب شاب في 2018"، حجز الدولي المغربي أشرف حكيمي مكانه في نهائيات الجائزة، فيما تم التخلي عن مهاجم الرجاء البيضاوي، محمود بنحليب، الذي كان مرشحا في فئتين، خلال المرحلة الأولية.

وأما في فئة "مدرب السنة"، فيتنافس الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، مع الثنائي، السنغالي أليوو سيسي (المنتخب السنغالي)، والتونسي معين الشعباني (الترجي)، فيما خرج الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، الذي قاد الرجاء البيضاوي إلى التتويج بكأس "الكاف" قبل أيام، من السباق نحو الجائزة، بعد أن كان مرشحا لها في اللائحة الأولية.

وتشمل المرحلة النهائية التصويت من خبراء الإعلام في الاتحاد الإفريقي، والأساطير، والمدربين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والمدربين والمنتمين للجمعيات الـ 54 الأعضاء.

وسيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، لتكريم لاعبي كرة القدم والمسؤولين الذين تميزوا خلال السنة، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في داكار في السنغال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الخريبكي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:11
زياش هو ليستهل ...اما حكيمي و لو ...ليس لاعب جيد....
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-23
2 - متتبع الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:23
ارشح التونسي معين الشعباني كاحسن مدرب للسنة لأنه استطاع الفوز بالعصبة الإفريقية مع نادي الترجي التونسي، العملاق الإفريقي. وهو الان يلعب بطولة العالم للأندية وسيلعب كأس السوبر ضد الرجاء
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-5
3 - كبور الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:29
الذي يستحق الجائزة هو الذي يحقق الألقاب الإفريقية
حكيمي و رونار و بن عطية خارج جواءز الكاف
الذي يستحق هو : الرجاء الرياضي البيضاوي و أيوب الكعبي هداف المنتخب المغربي للشبان والحاصل على اللقب
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