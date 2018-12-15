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الرئيسية | رياضة | المنتخب الألماني يتمسك باسم الشهرة "دي مانشافت"

المنتخب الألماني يتمسك باسم الشهرة "دي مانشافت"

المنتخب الألماني يتمسك باسم الشهرة "دي مانشافت"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 15 دجنبر 2018 - 02:20

سيحتفظ المنتخب الألماني الأول لكرة القدم باسم الشهرة "دي مانشافت" على الرغم من أن الاسم التسويقي للفريق بات تحت التدقيق عقب خيبة الأمل الكبيرة في كأس العالم بروسيا 2018، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي يوم أمس الجمعة.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب لصحيفة بيلد الألمانية: "بعد كأس العالم، شككنا في الكثير من الأمور بما في ذلك لقبنا (دي مانشافت). ولكن نتيجة تحقيق مستقل شجعتنا على التمسك به".

ووجد المسح أن شعار "دي مانشافت" ويعني " الفريق" يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب والسيدات، رغم كراهية الكبار له.

بدأ هذا المفهوم في 2015، على خطى أسماء الشهرة الدولية الراسخة مثل "الأزوري" لإيطاليا و"السيليساو" للبرازيل.

وقال رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني عقب خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم إن شعار "دي مانشافت" يمكن أن يلغى من بين عدد من تدابير الإصلاح.

ويستعد المنتخب الألماني لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أوروبا في 2019 ويخوض مباراة ودية في فولفسبورغ يوم 20 أو 21 من مارس ولم يتم تحديد الفريق المنافس حتى الآن.

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