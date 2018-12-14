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كُتّاب وآراء
"فيفا" يؤكد صعوبة استضافة قطر لـ48 منتخبا في مونديال 2022
قال جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن معظم الاتحادات الوطنية تفضّل توسيع بطولة كأس العالم 2022 في قطر، لتضم 48 منتخبا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأضاف انفانتينو، أمس الخميس، أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ في مارس المقبل، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن تنظيم بطولة موسعة في ظل "صعوبة" إقامتها في قطر وحدها.
ويوجد خلاف بين قطر من جانب والدول الخليجية المجاورة لها من جانب ثان، وهي السعودية والإمارات والبحرين؛ وهو ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات بين هذه الدول في حالة إقامة بطولة موسعة.
وقطعت الدول الثلاث، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب.
وصوّت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، العام الماضي، لزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بداية من 2026؛ لكن انفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءا من 2022.
وأكد انفانتينو أنه من غير المرجح أن يكون بوسع قطر، التي خططت لاستضافة بطولة تضم 32 فريقا منذ أن نالت شرف الاستضافة في 2010، التعامل مع 16 فريقا إضافيا بمفردها.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن في مارس المقبل؛ لأن تصفيات التأهل للبطولة ستقام في الصيف، مشيرا إلى أن الوقت لم يتأخر لإجراء هذا التغيير.
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تعليقات الزوّار (4)
وهذا جد مستحيل بالطبع..