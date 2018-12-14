حمد الله يسجل "سوبر هاتريك" في الدوري السعودي

هسبريس - د.ب.أ

قاد عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فريقه، إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه الرائد 4-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقمص عبد الرزاق حمد الله دور البطولة للنصر بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الثامنة، من ركلة جزاء، والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول أيضا وفي الدقيقة 46.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز، هو التاسع للنصر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة للرائد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.