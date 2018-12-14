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الرئيسية | رياضة | جلسة صلح تنهي خلاف عميد الرجاء بانون والمصور الصحافي لخيار

جلسة صلح تنهي خلاف عميد الرجاء بانون والمصور الصحافي لخيار

جلسة صلح تنهي خلاف عميد الرجاء بانون والمصور الصحافي لخيار
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:45

بمبادرة من المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي والمؤسسة الناشرة لهسبورت، عقد عميد الرجاء بدر بانون والمصور الصحافي وحيد لخيار، زوال اليوم، جلسة صلح بمقر هسبريس في الدار البيضاء، تم خلالها تقديم الاعتذار للمصور الصحافي وحيد لخيار بخصوص الحادث المؤسف الذي تعرض له قبل أيام.

وحضر الاجتماع جواد الزيات، رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، وحسان الكنوني، الرئيس المدير العام للشركتين الناشرتين لهسبريس وهسبورت، والمحامي سعيد صوالح، دفاع المصور الصحافي وحيد لخيار.

وأفضى هذا الاجتماع إلى طي الملف بصفة نهائية، مع تكفل نادي الرجاء الرياضي بالمصاريف الطبية للمصور الصحافي وحيد لخيار، وتعهد مؤسستي نادي الرجاء الرياضي وهسبريس-هسبورت بالتعاون الفعال والمتبادل لخدمة الرياضة والصحافة الرياضية الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ماريا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:51
الصلح خير. الصلح . اللاعب بانون من خيرة الشباب ..هو ابن جيراننا نعم الأخلاق. لم نر من أسرته الا الخير وحسن الخلق وحسن التعامل. هذه شهادة لله. انه ابن جيراننا
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-13
2 - المسامح كريم الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:57
الحمد لله على الانفراج السار لهذا الخصام،و الاحتكاك العنيف،و الرجوع الى تهدئة الخلافات،و المشاكسات فضيلة،و زرع لدور التالف ،الالفة،خير من نمو الخلاف و الشعور بالاستهجان،و رفض الاخر،في خضم الحياة،و سيرها المليء بكل ما هو قابل لإذكاء الحزازات،و التصادمات،،،الحمد لله على مثل هذه النهايات السارة للنزاعات،و بداية الشروع في تطور نحو الاحسن،و كل ما فيه خير
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15
3 - مغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:04
السلام
انا لست ضد الصلح او الصفح و لكن لو كان واحد من الشعب المغلوب هل هدا الصحفي سيقبل المسامحة نحن نعلم ان الرياضيين خصوصا كرة القدم لهم سوابق في هدا المجال من العربدة و كلنا يتدكر واقعة الجرموني و قاسمي و قضية النملي و برحمة من فضلكم انتم قدوة للشباب في الاخلاق و العقل السليم لا في قصات الشعر.ارتقواااااااااا
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66
4 - زناسني وأفتخر. الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:06
دمتم في خدمة الصالح العام ودمتم رابط خير وجازاكم الله خيرا.
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13
5 - لخضورة اسماعيل الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:12
هذا دليل على أن العنف غير مجدي حتى لو تعرضت للأستفزاز .كفا الله المؤمنين القتال فاالصلح خير ويجزى به من كان سباقا له .نريد رياضة نقية خالية من العنف وديما مغرب.
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16
6 - [email protected] الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:22
pas mieux que la paix banoune reste sérieux
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3
7 - رفيق ع الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:25
دين المغاربة هو الاسلام وينص على الصلح ولطن في مازال يجب ان يترب متلا عام بدون راتب ولعب
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4
8 - mostafa الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:28
بارك الله في هذا الصحفي
وشكر الله له عفوه وحلمه وصفحه
وهنيئا له الدخول تحت مظلة هذه الآية "والعافين عن الناس والله يحب المحسن"
وفي السيرة نمادج كثيرة
وعفوك عنه إن دل على شيء فهو يدل على بياض قلبك
وفقك الله ويسر أمرك ورفع منزلتك
ومن هذه الأخلاق نتعلم وبأهلها نتأسى
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8
9 - جلال الدين الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:32
االرياضة في حد داتها اخلاق وتربية والغريب في الامر ان جل لاعبي كرة القدم في المغرب لا يتعدون القسم الابتدائي الاول هدا واقع نعيشه ولايمكننا التغاضي عنه نهيك عن الغرور والعجرفة ادن اغلبهم صعاليك
اكبر دليل ما وقع امامكم من تعدي على صحافة تارة وجمهور ولاعبي تارة أخرى
اين هي التربية يا بانون ا
اينك يا انجلترا مؤخرا لاعب ساق سيارته في حالة سكر حكم عليه بالسجن
في المغرب الحبيب حدت ولا حرج
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5
10 - hmido الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:33
لو حدث هدا في الدول المتحضرة لعوقب الجاني انه تصرف بشع اتجاه الصحفي و كان على ألاعب ان يعاقب من طرف الجامعة و كدا اتخاد إجراءات قانونية لكي لا يفعلها مرة اخرى القانون يحب ان يطبق على اب مواطن خالف القانون مهما كانت مكانته
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10
11 - رشيد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:36
الحمد لله الصلح خير !!!!!!!!!
لكن هل هده هي النهاية ؟ مع العلم ان بانون هو عميد الفريق
ومع العلم انها ليست المرة الأولى التي تحدث متل هده الاعتداءات من طرف الاعبين
الصلح يحبه الله ويرضاه ولكن حتى لا تصبح هذه الطريقة إعتيادية من طرف الللاعبين يجب ان تكون العقوبة وان تكون اولا من الرجاء وكدالك الجامعة،حتى لانضن ان الكل ممتواط
وحتى يكون الاعبين قودوة لاطفالنا
وشكرا
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3
12 - chihab الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:39
في بعض المرات كل منا يفقد السيطرة على أعصابه وهذا ما حدث مع بدر بانون أرجو ألا يتكرر هذا مستقبلا في ملاعبنا
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0
13 - yaaaaaaaaadris الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:46
يقولون : من سلم العقوبة أساء الأدب ، بمعنى اللي عارف راسو ما غاديش إتعاقب وخّا يدير اللي دار ، غادي يتمادى في الغي ديالو ،
يجب إعمال القانون ، حتى يكون عبرة لغيره ، لأنه يفترض فيه أن يكون قدوة
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14 - abou sara الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:54
الصلح خير الرياضة اخلاق والعمل عبادة
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15 - رياضي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:54
الرياضة تربية بدنية وعقلية وأخلاقية. لهذا نجد ان الرياضي يتحكم في جهازه العصبي وقت الغضب كي لا يتصرف تصرفات سلبية تنعكس على سمعته و مساره الرياضي.فشكرا للأخ الصحافي على تنازله وتواضعه لقبول للصلح ومن شيم المسلم العفو. شكرا . و سيكون هذا الحدث بالنسبة لبدر درسا في حياته.
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0
16 - شخصية عمومية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:59
على بانون أن يتصالح مع كل المغاربة الذين تقززوا من فعلته الشنيعة، اما الصلح مع الصحفي فتلك مسالة شخصية،لا تهمنا في شيء .. على بانون أن يقدم اعتذارا أمام محبي الرجاء وعموم جمهوركرة القدم،لأنه شخصية عمومية محسوب عليها كل سكناتها وحركاتها...........وأية شخصية ؟؟ بمجال تعتبر الأخلاق ركيزته الأساسية المجال الرياضي.........
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17 - متابع الجمعة 14 دجنبر 2018 - 20:05
تهور بانون لايتعلق بحادث عابر عنف فيه صحافيا وينتهي بجلسة صلح تتبعه التوب والاعتراف بالذنب.
فبانون له سوابق في التهور واستفزاز الحكام واللاعبين والمدربين .فالواجب هو العمل على تغيير عقلية اللاعب وسلوكه بجلسات من الطب النفسي ومواكبته في ذلك على أرضية الميدان
والأمرنفسه بالنسبة لبن حليب وإن كان بدرجة أقل،فالمرجوا تأسيس،إطار لمراكبة أخلاق اللاعبين داخل الرجاء فمن حين لآخر تظهر انزلاقات وتهورات لامبرر لها وقد تجد من يغديها من بعض المسؤولين المرضى.
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18 - ج مصطفى الجمعة 14 دجنبر 2018 - 20:08
بانون
il faut garder la tête sur les épaules.
jamais un Rajaoui à fait pareil.
le sport est avant tout "la bonne conduite"
Dima RAJA
ATTENTION Fiston.....
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