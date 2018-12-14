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كُتّاب وآراء
جلسة صلح تنهي خلاف عميد الرجاء بانون والمصور الصحافي لخيار
بمبادرة من المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي والمؤسسة الناشرة لهسبورت، عقد عميد الرجاء بدر بانون والمصور الصحافي وحيد لخيار، زوال اليوم، جلسة صلح بمقر هسبريس في الدار البيضاء، تم خلالها تقديم الاعتذار للمصور الصحافي وحيد لخيار بخصوص الحادث المؤسف الذي تعرض له قبل أيام.
وحضر الاجتماع جواد الزيات، رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، وحسان الكنوني، الرئيس المدير العام للشركتين الناشرتين لهسبريس وهسبورت، والمحامي سعيد صوالح، دفاع المصور الصحافي وحيد لخيار.
وأفضى هذا الاجتماع إلى طي الملف بصفة نهائية، مع تكفل نادي الرجاء الرياضي بالمصاريف الطبية للمصور الصحافي وحيد لخيار، وتعهد مؤسستي نادي الرجاء الرياضي وهسبريس-هسبورت بالتعاون الفعال والمتبادل لخدمة الرياضة والصحافة الرياضية الوطنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
انا لست ضد الصلح او الصفح و لكن لو كان واحد من الشعب المغلوب هل هدا الصحفي سيقبل المسامحة نحن نعلم ان الرياضيين خصوصا كرة القدم لهم سوابق في هدا المجال من العربدة و كلنا يتدكر واقعة الجرموني و قاسمي و قضية النملي و برحمة من فضلكم انتم قدوة للشباب في الاخلاق و العقل السليم لا في قصات الشعر.ارتقواااااااااا
وشكر الله له عفوه وحلمه وصفحه
وهنيئا له الدخول تحت مظلة هذه الآية "والعافين عن الناس والله يحب المحسن"
وفي السيرة نمادج كثيرة
وعفوك عنه إن دل على شيء فهو يدل على بياض قلبك
وفقك الله ويسر أمرك ورفع منزلتك
ومن هذه الأخلاق نتعلم وبأهلها نتأسى
اكبر دليل ما وقع امامكم من تعدي على صحافة تارة وجمهور ولاعبي تارة أخرى
اين هي التربية يا بانون ا
اينك يا انجلترا مؤخرا لاعب ساق سيارته في حالة سكر حكم عليه بالسجن
في المغرب الحبيب حدت ولا حرج
لكن هل هده هي النهاية ؟ مع العلم ان بانون هو عميد الفريق
ومع العلم انها ليست المرة الأولى التي تحدث متل هده الاعتداءات من طرف الاعبين
الصلح يحبه الله ويرضاه ولكن حتى لا تصبح هذه الطريقة إعتيادية من طرف الللاعبين يجب ان تكون العقوبة وان تكون اولا من الرجاء وكدالك الجامعة،حتى لانضن ان الكل ممتواط
وحتى يكون الاعبين قودوة لاطفالنا
وشكرا
يجب إعمال القانون ، حتى يكون عبرة لغيره ، لأنه يفترض فيه أن يكون قدوة
فبانون له سوابق في التهور واستفزاز الحكام واللاعبين والمدربين .فالواجب هو العمل على تغيير عقلية اللاعب وسلوكه بجلسات من الطب النفسي ومواكبته في ذلك على أرضية الميدان
والأمرنفسه بالنسبة لبن حليب وإن كان بدرجة أقل،فالمرجوا تأسيس،إطار لمراكبة أخلاق اللاعبين داخل الرجاء فمن حين لآخر تظهر انزلاقات وتهورات لامبرر لها وقد تجد من يغديها من بعض المسؤولين المرضى.
il faut garder la tête sur les épaules.
jamais un Rajaoui à fait pareil.
le sport est avant tout "la bonne conduite"
Dima RAJA
ATTENTION Fiston.....