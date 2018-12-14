جلسة صلح تنهي خلاف عميد الرجاء بانون والمصور الصحافي لخيار

هسبريس من الدار البيضاء

بمبادرة من المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي والمؤسسة الناشرة لهسبورت، عقد عميد الرجاء بدر بانون والمصور الصحافي وحيد لخيار، زوال اليوم، جلسة صلح بمقر هسبريس في الدار البيضاء، تم خلالها تقديم الاعتذار للمصور الصحافي وحيد لخيار بخصوص الحادث المؤسف الذي تعرض له قبل أيام.

وحضر الاجتماع جواد الزيات، رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، وحسان الكنوني، الرئيس المدير العام للشركتين الناشرتين لهسبريس وهسبورت، والمحامي سعيد صوالح، دفاع المصور الصحافي وحيد لخيار.

وأفضى هذا الاجتماع إلى طي الملف بصفة نهائية، مع تكفل نادي الرجاء الرياضي بالمصاريف الطبية للمصور الصحافي وحيد لخيار، وتعهد مؤسستي نادي الرجاء الرياضي وهسبريس-هسبورت بالتعاون الفعال والمتبادل لخدمة الرياضة والصحافة الرياضية الوطنية.