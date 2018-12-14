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كُتّاب وآراء
"بي بي سي" تتوج صلاح أفضل لاعب إفريقي
توج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب كرة قدم افريقي للعام الثاني على التوالي اليوم الجمعة.
وتفوق صلاح البالغ عمره 26 عاما، الفائز بالجائزة ذاتها العام الماضي، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والمغربي المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي والسنغالي الاخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والغاني توماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد.
وبات صلاح ثالث مصري بعد محمد بركات عام 2005 ومحمد أبو تريكة 2008 يفوز بالجائزة.
وقال هداف ليفربول عقب تسلمه الجائزة "فوزي بالجائزة مرتين على التوالي شعور رائع. كانت هناك لحظات رائعة في 2018. أتطلع للفوز بلقب العام المقبل مع النادي وأتمنى مواصلة تطوير أدائي".
وسجل صلاح 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة في مايو الماضي وجائزة أفضل لاعب في المسابقة أيضا.
كما قاد اللاعب المصري ليفربول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما سجل عشرة أهداف خلال مشوار البطولة لكنه أصيب في الشوط الأول قبل أن يخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد بالهزيمة 3-1.
ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف بالتساوي مع الغابوني بيير أيمريك أوباميانغ مهاجم ارسنال.