حسنية أكادير يهزم "جينيراسيون" السينغالي بهدفين

هسبريس من الرباط

فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه جينيراسيون فوت سبور السينغالي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم ذهاب دور سدس عشر نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق "غزالة سوس" اللاعب أيوب الملوكي في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول والمحترف الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة 64.

وعن الجولة ذاتها يستقبل ممثلا المغرب الآخرين في هذه المسابقة، فريق نهضة بركان نظيره الإتحاد الليبي يوم غد السبت، والرجاء البيضاوي يستضيف ضيفه سيركل مبيري سبورتيف الغابوني يوم الأحد.

وفي عصبة أبطال إفريقيا يستقبل الوداد البيضاوي ضيفه دياراف السينغالي برسم ذهاب دور سدس عشر النهاية، فيما يحل فريق اتحاد طنجة ضيفا على شبيبة الساورة الجزائري، غدا السبت.