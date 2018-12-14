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كُتّاب وآراء
حسنية أكادير يهزم "جينيراسيون" السينغالي بهدفين
فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه جينيراسيون فوت سبور السينغالي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم ذهاب دور سدس عشر نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وسجل هدفي فريق "غزالة سوس" اللاعب أيوب الملوكي في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول والمحترف الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة 64.
وعن الجولة ذاتها يستقبل ممثلا المغرب الآخرين في هذه المسابقة، فريق نهضة بركان نظيره الإتحاد الليبي يوم غد السبت، والرجاء البيضاوي يستضيف ضيفه سيركل مبيري سبورتيف الغابوني يوم الأحد.
وفي عصبة أبطال إفريقيا يستقبل الوداد البيضاوي ضيفه دياراف السينغالي برسم ذهاب دور سدس عشر النهاية، فيما يحل فريق اتحاد طنجة ضيفا على شبيبة الساورة الجزائري، غدا السبت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
و اريد ان انبه اخواني لاعبي الحسنية ان يحتاطوا كثيرا لمقابلة الاياب لان اللعب في البلدان الأفريقية تحفه مخاطر كثيرة خاصة خشونة الاعبين و ضغط الجمهور و حتى التحكيم.و اني مع ذللك لي التيقة الكبيرة في قوة فريقنا المغربي و صبره و ثبات افراده. ان تأهل الحسنية سيفرحنا كما افرحنا فريق الرجاء العتيد.