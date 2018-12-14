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الرئيسية | رياضة | حسنية أكادير يهزم "جينيراسيون" السينغالي بهدفين

حسنية أكادير يهزم "جينيراسيون" السينغالي بهدفين

حسنية أكادير يهزم "جينيراسيون" السينغالي بهدفين
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 21:55

فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه جينيراسيون فوت سبور السينغالي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم ذهاب دور سدس عشر نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق "غزالة سوس" اللاعب أيوب الملوكي في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول والمحترف الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة 64.

وعن الجولة ذاتها يستقبل ممثلا المغرب الآخرين في هذه المسابقة، فريق نهضة بركان نظيره الإتحاد الليبي يوم غد السبت، والرجاء البيضاوي يستضيف ضيفه سيركل مبيري سبورتيف الغابوني يوم الأحد.

وفي عصبة أبطال إفريقيا يستقبل الوداد البيضاوي ضيفه دياراف السينغالي برسم ذهاب دور سدس عشر النهاية، فيما يحل فريق اتحاد طنجة ضيفا على شبيبة الساورة الجزائري، غدا السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اولاد ايت داود الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:47
رغم الفوز الا ان الحسنية لم يكن مقنعا ,المدرب بالغ كثيرا في تخوفه من تلقي هدف!يبدو انه لم يكلف نفسه عناء دراسة الخصم السنغالي ,وسط الميدان كان تائها مفككا ,والدفاع به هفوات كبيرة,سيعاني الحسنية بمقابلة الاياب وحتى ان تجاوزها بهذه الطريقة اعتقد انه سيودع باكرا.مبروك للحسنية ونتمنى اصلاح بعض الاخطاء.وان يتحلى المدرب بالشجاعة الكافية.
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2 - مغربي مغترب الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:49
فريق جل تمريراته عشواءية وضاءعة، زيادة على السقوط المتعمد كأنه يلعب خارج الديار. مذيع ينفخ في اللاعبين دون ذكر أخطاءهم.
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3 - رشيد الفتحي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:58
هنيئا لفريقنا الحسنية و لكل المغاربة.
و اريد ان انبه اخواني لاعبي الحسنية ان يحتاطوا كثيرا لمقابلة الاياب لان اللعب في البلدان الأفريقية تحفه مخاطر كثيرة خاصة خشونة الاعبين و ضغط الجمهور و حتى التحكيم.و اني مع ذللك لي التيقة الكبيرة في قوة فريقنا المغربي و صبره و ثبات افراده. ان تأهل الحسنية سيفرحنا كما افرحنا فريق الرجاء العتيد.
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