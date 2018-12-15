24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ما هو وضع "أطفال الفقر" في السياسات الرسمية؟ (5.00)

  2. مخلفات "المرجان" تحرك شركة سعودية نحو وزّان (5.00)

  3. أعلام المغرب .. محمد شكري (5.00)

  4. الذبيحة السرية (5.00)

  5. خوفي عليك يا سيدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | منع جمهور اتحاد طنجة من السفر إلى الجزائر

منع جمهور اتحاد طنجة من السفر إلى الجزائر

منع جمهور اتحاد طنجة من السفر إلى الجزائر
هسبريس من طنجة
السبت 15 دجنبر 2018 - 00:38

لا يزال أكثر من 170 فردا من جماهير فريق اتحاد طنجة لكرة القدم متجمهرين بمطار ابن بطوطة في انتظار الإذن لهم بالسفر نحو مدينة بشار الجزائرية، بعد أن تأخرت رحلتهم حوالي أربع ساعات.

وحسب مصدر مطلع، فإن سبب منع إقلاع الطائرة من مطار طنجة يعود إلى رفض السلطات الجزائرية الترخيص لها بالنزول في الأراضي الجزائرية.

وما زالت الجماهير، لحد اللحظة، تعيش معاناة الانتظار على أمل الإفراج عن الرحلة والالتحاق بـ"فارس البوغاز" لحضور مباراته، مساء اليوم السبت، ضد فريق شبيبة الساورة ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لعصبة أبطال إفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.