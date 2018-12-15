منع جمهور اتحاد طنجة من السفر إلى الجزائر

هسبريس من طنجة

لا يزال أكثر من 170 فردا من جماهير فريق اتحاد طنجة لكرة القدم متجمهرين بمطار ابن بطوطة في انتظار الإذن لهم بالسفر نحو مدينة بشار الجزائرية، بعد أن تأخرت رحلتهم حوالي أربع ساعات.

وحسب مصدر مطلع، فإن سبب منع إقلاع الطائرة من مطار طنجة يعود إلى رفض السلطات الجزائرية الترخيص لها بالنزول في الأراضي الجزائرية.

وما زالت الجماهير، لحد اللحظة، تعيش معاناة الانتظار على أمل الإفراج عن الرحلة والالتحاق بـ"فارس البوغاز" لحضور مباراته، مساء اليوم السبت، ضد فريق شبيبة الساورة ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لعصبة أبطال إفريقيا.