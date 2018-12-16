نادي الرجاء يفاوض زكرياء حذراف لإقناعه بالبقاء

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصادرة مطلعة أن إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مصرة على تجديد عقد نجم فريقها زكرياء حذراف وعدم السماح له بالرحيل، بحكم أن العقد الذي يربط بينهما سينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وسيكون من حق اللاعب التوقيع لأي فريق آخر بداية من المركاتو المقبل في حال قرر الرحيل.

ووفق المصادر ذاتها، يرتقب أن يعقد المكتب المسير للرجاء اجتماعا مع زكرياء حذراف في الأيام القليلة المقبلة لحسم الموضوع وإقناعه بالاستمرار، بعد أن جالسه في وقت سابق قبل نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي جمع الأخضر بفريق فيتا كلوب الكونغولي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الرجاء وزكرياء حذراف اتفقا على جلسة تفاوض جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي يقضي بتجديد العقد بينهما، لاسيما أن اللاعب ورقة تكتيكية مهمة بين يدي الإسباني خوان كارلوس غارديو، الذي يعول عليه رفقة بقية زملائه لقيادة الفريق إلى معانقة ألقاب جديدة.

ويريد الرجاء تأمين لاعبيه الأساسيين على غرار زكرياء حذراف، وعدم السماح لهم بالخروج من النادي نظرا لثقلهم داخل المجموعة والخبرة التي اكتسبوها خلال المسابقات المحلية والقارية التي شاركوا فيها، حيث يطمح النسور الخضر إلى تحقيق ألقاب جديدة والحفاظ على انسجام المجموعة مع تطعيمها ببعض العناصر الجديدة خلال المركاتو المقبل.