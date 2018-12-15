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الرئيسية | رياضة | الجامعة تنعش فريقَي الوداد والرجاء بأموال إضافية

الجامعة تنعش فريقَي الوداد والرجاء بأموال إضافية

الجامعة تنعش فريقَي الوداد والرجاء بأموال إضافية
أوعنا بلعيد
السبت 15 دجنبر 2018 - 12:29

سينعش فريقا الرجاء والوداد الرياضيين خزينتهما بمبلغ 55 مليون سنتيم، القيمة المالية التي خصصتها الجامعة الملكية المغربية مقابل نقل مباراتيهما برسم الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ودور سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيستفيد فريق الوداد الرياضي الذي يخوض مغامرته الإفريقية من جديد تحت إشراف التونسي فوزي البنزرتي، الذي سيكون حاضرا بدكة البدلاء لقيادة ناديه، من مبلغ 30 مليون سنتيم عند استقباله لفريق جاراف داكار السنغالي، على الساعة السابعة من مساء اليوم السبت فوق أرضية مركب محمد الخامس، برسم سدس عشر عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

من جانبه، سيحصل فريق الرجاء الرياضي، الذي ضمن مقعده في مسابقة "الكاف" عقب تتويجه باللقب القاري على حساب فيتا كلوب الكونغولي، على 25 مليون سنتيم عند استضافته لفريق اسيركل مبيري سبورتيف الغابوني، غدا الأحد بملعب "دونور"، برسم سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرياضي 2018/2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لا للاانحياز السبت 15 دجنبر 2018 - 12:37
وهل هناك فقط فريقين في المغرب؟ هناك فرق جيدة تحتاج الدعم و المساندة .
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-3
2 - footeux السبت 15 دجنبر 2018 - 12:44
Ça fausse le championnat !!! Dans les années 70/80 quand les joueurs étaient des enfants de la ville du club on voyait beaucoup de bonnes équipes genre Meknas, settat, kenitra d’ailleurs le meilleur buteur reste un kenitri.......maintenant certaines équipes achètent les meilleurs joueurs du championnat et les autres équipes hibernent en 2ème division
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-2
3 - محمد السبت 15 دجنبر 2018 - 13:04
الدعم يجب أن يكون على جميع الأندية وليس الرجاء والوداد فقط
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2
4 - سي كوريط السبت 15 دجنبر 2018 - 13:13
إلى التعليق الأول...المقال يتكلم على منح الفريقين بسبب النقل ....و انت تطالب بتوزيع الأموال على الكل ...على فريقك الاجتهاد و لوصول الى القمة للإستفادة أيضا.
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-2
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