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كُتّاب وآراء
الجامعة تنعش فريقَي الوداد والرجاء بأموال إضافية
سينعش فريقا الرجاء والوداد الرياضيين خزينتهما بمبلغ 55 مليون سنتيم، القيمة المالية التي خصصتها الجامعة الملكية المغربية مقابل نقل مباراتيهما برسم الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ودور سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسيستفيد فريق الوداد الرياضي الذي يخوض مغامرته الإفريقية من جديد تحت إشراف التونسي فوزي البنزرتي، الذي سيكون حاضرا بدكة البدلاء لقيادة ناديه، من مبلغ 30 مليون سنتيم عند استقباله لفريق جاراف داكار السنغالي، على الساعة السابعة من مساء اليوم السبت فوق أرضية مركب محمد الخامس، برسم سدس عشر عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
من جانبه، سيحصل فريق الرجاء الرياضي، الذي ضمن مقعده في مسابقة "الكاف" عقب تتويجه باللقب القاري على حساب فيتا كلوب الكونغولي، على 25 مليون سنتيم عند استضافته لفريق اسيركل مبيري سبورتيف الغابوني، غدا الأحد بملعب "دونور"، برسم سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرياضي 2018/2019.