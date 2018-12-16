نافاس لن يترك ريال مدريد خلال الانتقالات الشتوية

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس سيظل في صفوف ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي، على الأقل، وأنه لا يعتزم الرحيل خلال يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية إلى أن نافاس لا يتعجل اتخاذ القرار بشأن مستقبله مع الريال، رغم احتفاله بعيد ميلاده الثاني والثلاثين اليوم السبت.

ويغيب نافاس عن صفوف الريال منذ تولي الأرجنتيني سانتياغو سولاري تدريب الفريق، ما يجعله في حالة مزاجية سيئة، بينما يعتزم البقاء في صفوف النادي حتى صيف 2019، حيث سيتخذ القرار المناسب في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نافاس لن يترك ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية لعدة أسباب. وأوضحتأن نافاس ينتظر مولودا في بداية فبراير المقبل، ما يدفعه إلى التمهل في اتخاذ قراره بشأن الرحيل عن مدريد التي يقيم فيها برفقة أسرته منذ 2014 .

كما يرغب نافاس في مواصلة حياته في مدريد بعد الاعتزال، ما يعني أن الرحيل عن صفوف الريال ليس ضمن حساباته في الوقت الحالي. ومن بين الأسباب أيضا أن اللاعب لا يجد أمامه عرضا من أحد الأندية الكبيرة على المستويين الرياضي والمالي، حيث تمتلك كل الفرق الكبيرة حارسا أساسيا مميزا يلعب بانتظام.

كما أنه من الصعب على الأندية الأوروبية الكبيرة أن تتحمل الراتب السنوي الذي يحصل عليه نافاس من الريال، والذي يبلغ خمسة ملايين يورو. وإضافة لهذا لا يرغب الريال في التفريط في حارسه الكوستاريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية.