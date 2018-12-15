24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- موجة "السترات الصفراء" تصل إلى شوارع إسرائيل
- "السترات الصفراء" تدعو إلى موجة خامسة من التظاهرات في فرنسا
- صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟
- مرسوم "مطابقة الأصل" يفشل في إنهاء احتكار الجماعات الترابية
- كاميرا للمراقبة ترصد حادث قطار سريع في تركيا
هل تمنح التعيينات الملكية دفعة جديدة إلى مؤسسات دستور 2011؟ (5.00)
- عصيد: "داعش" يطبق النص القرآني .. و"اتحاد المسلمين" إرهابي - (122)
- بعد اللحوم والدواجن الأمريكية.. البيض الأوكراني يصلُ موائد المغاربة - (98)
- مستشار ترامب يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء - (78)
- العثماني: "البيجيدي" مع حامي الدين .. تشتيت الحزب هدف للحالمين - (67)
- مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لاعبون في فريق إسباني يفرّون من أزمته المالية
قرر لاعبون في فريق ريوس، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الرحيل عن ناديهم المتعثر ماديا بعد مواجهة قرطبة، اليوم السبت، ليصبح النادي مهددا بالاستبعاد من المسابقة.
وذكرت تقارير محلية أن النادي، الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب برشلونة، لم يدفع رواتب اللاعبين على مدار ثلاثة أشهر ؛ويعاني من ديون تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو.
وقال داني أولمو، قائد ريوس، في بيان للاعبين: "لقد قررنا الحصول على حقوقنا (بالرحيل) لأننا نعتقد أن الموقف بالفعل غير قابل للاستدامة". ويحق للاعبين قصد أندية أخرى في حال عدم الحصول على رواتبهم بحلول يوم الاثنين المقبل.
وإذا لم يملك فريق ريوس، الذي يضم 16 محترفا، في نهاية الأمر 12 لاعبا في تشكيلته فإنه سيتم استبعاده من المسابقة. وفي حال حدوث ذلك سيحصل المنافسون المقبلون على ثلاث نقاط، ولن يتم إلغاء النتائج السابقة لريوس إذا تم استبعاده من المسابقة.
وإذا لم يدفع النادي الرواتب فإن اللاعبين سيحصلون على مستحقات الموسم الجاري عن طريق رابطة الدوري الإسباني وذلك بعد إبرام اتفاق سابق مع اتحاد اللاعبين.
ويحتل ريوس، الذي تأسس في 1909، المركز 20 في الدوري المكون من 22 فريقا.