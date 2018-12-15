لاعبو "الماص" يعتذرون للجمهور ويعِدون بالتألق

أوعنا بلعيد

تقدم لاعبو فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم باعتذار جماعي إلى جماهير النادي بعد الخلاف الذي حدث بين الطرفين، ووصل إلى حد التشابك بالأيادي في إحدى الحصص التدريبية، عقب معرفة المران حضور محمد لمنيعي الذي طالب "أنصار الصافانا" بإبعاده بسبب شتمه لهم في وقت سابق.

اعتذار لاعبي "الماص" جاء عبر فيديو مصور، قال فيه عميد الفريق متحدثا باسم بقية زملائه: "باسم لاعبي فريق المغرب الرياضي الفاسي، ونظراً للظروف الصعبة التي يعيشها الفريق، نطالب جماهيرنا الوفية والداعمة لفريقها في السراء والضراء بمزيد من الدعم والمساندة"، مضيفا: "كما نقدم اعتذارنا لجماهيرنا العريقة عن أي سلوك صدر عن أي لاعب، وجَعْل كل ما بدر من الطرفين طريقا للتصالح".

ووعد لاعبو الماص جماهير النادي بتحقيق نتائج إيجابية، وطالبوا بدعمهم والوقوف بجانبهم، وقال عميد الفريق: "نعد جمهورنا العريض بمزيد من الجدّ والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج في قادم الدورات".

وسبق لمجموعة من أنصار المغرب الفاسي أن اقتحمت أرضية الملعب المخصص لإجراء التداريب بالمركب الكبير لمدينة فاس، ودخلت في ملاسنات مع اللاعبين، وتطور الأمر إلى الاعتداء على البعض منهم بسبب مشاركة زميلهم محمد لمنيعي خلال الحصة التدريبية.

ويعود الخلاف إلى إقدام اللاعب المنيعي على شتم أنصار النادي عقب نهاية المباراة التي جمعت الماص بالجمعية السلاوية، ضمن مجريات الجولة التاسعة من الدرجة الثانية، وعرفت هزيمة النمور الصفر بميدانهم بهدف نظيف.

وتوجه في وقت سابق بعض لاعبي الماص، وفي مقدمتهم محمد لمنيعي، إلى المصالح الأمنية من أجل تدوين محضر اعتداء ضد بعض أنصار الفريق، قبل أن يقوم عدد منهم بالأمر ذاته، معتبرين ما حصل يدخل ضمن نطاق تبادل العنف بين الطرفين.

وارتباطا بالماص دائما، زار مروان بناني، رئيس الفريق، الحصة التدريبية التي خاضها اللاعبون صباح أول أمس بملاعب السعديين بفاس، استعدادا لمباراة وداد تمارة برسم الجولة الـ 13 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني.

ورغم حالته الصحية المتدهورة، أبى مروان بناني إلا أن يحضر التدريبات ويحفز اللاعبين والطاقم الفني لتحقيق نتيجة الانتصار في المباراة المقرر إجراؤها اليوم السبت انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بالملعب البلدي بمدينة تمارة.