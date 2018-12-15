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الرئيسية | رياضة | العين الإماراتي يصل إلى نصف نهاية الموندياليتو

العين الإماراتي يصل إلى نصف نهاية الموندياليتو

العين الإماراتي يصل إلى نصف نهاية الموندياليتو
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 دجنبر 2018 - 20:33

تأهل فريق العين الإماراتي إلى المربع الذهبي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الإمارات، عبر فوزه المثير على ضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدفين دون رد، حملا توقيع محمد أحمد في الدقيقة الثانية والمصري حسين الشحات في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني تكفل بندر الاحبابي بتسجيل الهدف الثالث للعين؛ في الدقيقة 60.

ويلتقي العين في المربع الذهبي مع "ريفر بليت" الأرجنتيني" بطل "كوبا ليبيرتادوريس"، بينما يلتقي الترجي في مباراة تحديد المركز الخامس مع ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي، الذي خسر في وقت سابقم امام كاشيما إنتلرز الياباني بـ3 ـ 2.

استهل العين مشواره في الموندياليتو بالفوز على ويلينغتون النيوزيلندي، بـ4 ـ 3 في ركلات الحظ الترجيحي،ة بعد أن كان الفريق الإماراتي متأخرا بـ3-0

ويشارك العين في البطولة بصفته ممثلا لدولة الإمارات المنظمة للتظاهرة، حيث توج الفريق بلقب الموسم الماضي من الدوري الإماراتي، أما الترجي فيشارك في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الأهلي المصري.

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