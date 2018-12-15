اتحاد طنجة يعود بهزيمة من الأراضي الجزائرية

هسبريس ـ و.م.ع

تعثر نادي اتحاد طنجة أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدفين لصفر، في المباراة التي جرت بينهما عشية اليوم السبت بمدينة بشار، في إطار ذهاب الدور السادس عشر من منافسات رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وقد انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة التعادل بصفر لمثله،ثم سجل أول هدف لشبيبة الساورة اللاعب أمين حامية، في الدقيقة الـ69 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ80.

وسيجرى لقاء الإياب بين الطرفين يوم 23 من دجنبر الجاري، وذلك على أرضية الملعب الكبير في مدينة البوغاز.