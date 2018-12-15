النهضة البركانية تمطر شباك الاتحاد الليبي بثلاثية

هسبريس ـ و.م.ع

فاز فريق النهضة البركانية على ضيفه الاتحاد الليبي بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي في بركان، برسم ذهاب دور سدس عشر نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

وتعاقب على تسجيل أهداف فريق النهضة البركانية كل من ألان طراوري (د45) و حمدي لعشير (د74) و محمد عزيز (د80).