24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟ (5.00)

  2. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  3. مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات (5.00)

  4. الرميد وحامي الدين (5.00)

  5. تزويح المغربيات القاصرات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أبطال إفريقيا .. نادي الوداد ينتصر بثنائية نظيفة

أبطال إفريقيا .. نادي الوداد ينتصر بثنائية نظيفة

أبطال إفريقيا .. نادي الوداد ينتصر بثنائية نظيفة
هسبريس ـ و.م.ع (صورة: منير امحيمدات)
السبت 15 دجنبر 2018 - 21:18

فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على "جراف دي داكار" السنغالي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب دور سدس عشر النهاية لمسابقة عصبة الأبطال الافريقية.

وسجل هدفي "الفريق الأحمر" كل من الليبيري ويليام جيبور، في الدقيقة 18، ومحمد الناهيري في الدقيقة 87، بينما تجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في العاصمة السنغالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - طارق السبت 15 دجنبر 2018 - 21:40
انشاء الله العودة بنتيجة إيجابية في مباراة الإياب من أجل التأهل لدور المجموعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - بدر السبت 15 دجنبر 2018 - 21:40
الوداد لعبت مقابلة فوت صال أمام فريق سينغالي مشلل وعلي أرضية ملعب كارثية

نقطة الضوء المنيرة كما هي العادة هو الجمهور

ننتظر دخول الفرق الإفريقية القوية للمنافسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - الاحمر السبت 15 دجنبر 2018 - 21:41
اللعب بدون صانع العاب والاعتماد على 3 اجنحة (الحداد,اوناجم,تيغزوي).اخراج جيبور,الحسوني ضعيف,ادخال اوك متئخرا,اخطاء جعلت فوز الوداد صعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - ابوايمن السبت 15 دجنبر 2018 - 21:57
في الايام القليلة ،صرح السيد الناصيري لاحدى اذاعات الحلايقية ، انه ليس هناك اي اتصال مع البنزرتي ، وانه لا يفكر ابدا بان يعيده لتدربب الوداد ، وان المدرب الفرنسي هو المدرب الحالي !!!!! لكن في هذه المقابلة من شاهدنا على الشرط ؟ بنزرتي ؟ ما هذا يالناصيري انت اكبر كذاب ، وفي الاذاعة التي سمعك الالاف بتصريحك الكاذب !!! اما مستوى الوداد يندى له الجبين ،لعب الزناقي ،لاعبين تائهين مستواهم ضعيف جدا ،وخاصة ذاك النقاش ،لعب عشوائي، تمريرات بين اللاعبين خاطئة ، لازبن لا فراجة زينة ، بهذا المستوى الوداد لن تذهب بعيدا ، ندمت حتى شاهدت المقابلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.