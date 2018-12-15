24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/12/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- موجة "السترات الصفراء" تصل إلى شوارع إسرائيل
- صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟
- مرسوم "مطابقة الأصل" يفشل في إنهاء احتكار الجماعات الترابية
- قيادات في حزب "البّام" تقاطع بنشماش وتلوّح بالنزول من "الجرار"
- رفاق بنعيسى آيت الجيد: طمس حقيقة اغتيال الشهيد يهدد الوطن
- عصيد: "داعش" يطبق النص القرآني .. و"اتحاد المسلمين" إرهابي - (132)
- العثماني: "البيجيدي" مع حامي الدين .. تشتيت الحزب هدف للحالمين - (102)
- مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات - (55)
- الفنان نعمان لحلو ينفض الغبار عن "الغزالة زاݣورة" في أغنية جديدة - (53)
- رفيقي: الإسلام ليس هو الوهابية .. والتاريخ لا يعود إلى الوراء - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أبطال إفريقيا .. نادي الوداد ينتصر بثنائية نظيفة
السبت 15 دجنبر 2018 - 21:18
فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على "جراف دي داكار" السنغالي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب دور سدس عشر النهاية لمسابقة عصبة الأبطال الافريقية.
وسجل هدفي "الفريق الأحمر" كل من الليبيري ويليام جيبور، في الدقيقة 18، ومحمد الناهيري في الدقيقة 87، بينما تجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في العاصمة السنغالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - طارق السبت 15 دجنبر 2018 - 21:40
انشاء الله العودة بنتيجة إيجابية في مباراة الإياب من أجل التأهل لدور المجموعات
2 - بدر السبت 15 دجنبر 2018 - 21:40
الوداد لعبت مقابلة فوت صال أمام فريق سينغالي مشلل وعلي أرضية ملعب كارثية
نقطة الضوء المنيرة كما هي العادة هو الجمهور
ننتظر دخول الفرق الإفريقية القوية للمنافسة
نقطة الضوء المنيرة كما هي العادة هو الجمهور
ننتظر دخول الفرق الإفريقية القوية للمنافسة
3 - الاحمر السبت 15 دجنبر 2018 - 21:41
اللعب بدون صانع العاب والاعتماد على 3 اجنحة (الحداد,اوناجم,تيغزوي).اخراج جيبور,الحسوني ضعيف,ادخال اوك متئخرا,اخطاء جعلت فوز الوداد صعب
4 - ابوايمن السبت 15 دجنبر 2018 - 21:57
في الايام القليلة ،صرح السيد الناصيري لاحدى اذاعات الحلايقية ، انه ليس هناك اي اتصال مع البنزرتي ، وانه لا يفكر ابدا بان يعيده لتدربب الوداد ، وان المدرب الفرنسي هو المدرب الحالي !!!!! لكن في هذه المقابلة من شاهدنا على الشرط ؟ بنزرتي ؟ ما هذا يالناصيري انت اكبر كذاب ، وفي الاذاعة التي سمعك الالاف بتصريحك الكاذب !!! اما مستوى الوداد يندى له الجبين ،لعب الزناقي ،لاعبين تائهين مستواهم ضعيف جدا ،وخاصة ذاك النقاش ،لعب عشوائي، تمريرات بين اللاعبين خاطئة ، لازبن لا فراجة زينة ، بهذا المستوى الوداد لن تذهب بعيدا ، ندمت حتى شاهدت المقابلة
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4