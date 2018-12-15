أبطال إفريقيا .. نادي الوداد ينتصر بثنائية نظيفة

هسبريس ـ و.م.ع (صورة: منير امحيمدات)

فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على "جراف دي داكار" السنغالي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب دور سدس عشر النهاية لمسابقة عصبة الأبطال الافريقية.

وسجل هدفي "الفريق الأحمر" كل من الليبيري ويليام جيبور، في الدقيقة 18، ومحمد الناهيري في الدقيقة 87، بينما تجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في العاصمة السنغالية.