النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع روجي لومير

هسبورت – د.ب.أ

بدأ فريق النجم الساحلي لكرة القدم مفاوضات مع المدرب الفرنسي روجي لومير المتواجد بتونس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول.

ووصل المدرب الفرنسي في مدينة سوسة أول أمس الجمعة لإجراء مفاوضات مع مسؤولي النجم الساحلي ويتوقع أن يجري اليوم السبت جلسة تفاوض ثانية قبل توقيع العقد.

وتابع لومير /77 عاما/ اليوم مباراة النجم الساحلي وستاد أبيدجان الإيفواري في الدوري التمهيدي الثاني لمسابقة الكونفدرالية الافريقية من المنصة الرسمية لملعب سوسة والتي فاز بها النجم بثلاثية نظيفة.

وكانت إدارة النجم أنهت في نونبر الماضي تعاقدها مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز بعد شهر من توليه مهامه لسوء النتائج.

وسبق للومير أن درب المنتخب التونسي بين عامي 2002 و2008 وتوج معه بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2004 وهو اللقب الوحيد في تاريخ تونس كما درب النجم الساحلي بين عامي 2013 و2014 وفاز معه بلقب الكأس.

ويحتل النجم المركز الرابع في الدوري التونسي بـ18 نقطة متخلفا بثماني نقاط عن المتصدر النادي البنزرتي.