"السترات الصفراء" تصل المغرب .. جماهير الجيش ترفع "لا للفساد"

هسبورت - آمال لكعيدا*

نظّم فصيل "بلاك آرمي"، المساند لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام المركز الرياضي للفريق بالمعمورة، ارتدى فيها المشاركون سترات صفراء لإسقاط درجة الغضب في فرنسا على ما يعيشه جمهور "الزعيم" منذ سنوات، الساخط عن فريقه تقنيا وتسييريا.

واستغلت المجموعة المذكورة الوقفة الاحتجاجية لرفع مجموعة من الرسائل الموجهة إلى إدارة النادي؛ من بينها "Corruption Légale C'EST NON"، ومفادها أن "الوقت قد حان لقول "لا" في وجه الفساد القانوني الذي تنهجه الإدارة بتسييرها العشوائي البعيد عن الاحتراف، إذ أصبح النادي ملاذا للمفسدين بعد أن وجدوه أرضا خصبة للفساد والتسمسير، حيث يزاولون أنشطتهم بدون حسيب أو رقيب"، حسب بلاغ المجموعة.

وأضاف "البلاك آرمي" أن "الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو إيصال صوت الجمهور العسكري.. فمطلبنا واضح وهو محاسبة ورحيل كل مفسد داخل أسوار القلعة العسكرية".

وأوضحت المجموعة أنه "تم استلهام فكرة السترات الصفراء من الاحتجاجات التي تعرفها فرنسا هذه الأيام، ليعلم الجميع بأننا أقسمنا دخول هذه الحرب والخروج منها منتصرين مهما كانت الخسائر".

ويواجه الجيش الملكي، اليوم الأحد، نظيره الفتح الرباطي، في مباراة ديربي العاصمة، عن الجولة الـ12 من منافسات البطولة "برو"، علماً أن الفريق العسكري يخوض المواجهة تحت قيادة الإطار الوطني محسن بوهلال بشكل مؤقت، بعد الانفصال عن المدرب امحمد فاخر وطاقمه المساعد.

ويحتل فريق الجيش الملكي المركز الأخير في سبورة ترتيب الدوري المغربي الاحترافي برصيد 9 نقاط، حصدها من فوزين وثلاثة تعادلات وخمس هزائم؛ فيما يحتل فريق الفتح الرباطي الرتبة الثامنة برصيد 13 نقطة.

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