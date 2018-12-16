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الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يَهزم الفتح في "ديربي العاصِمة"

الجيش الملكي يَهزم الفتح في "ديربي العاصِمة"

الجيش الملكي يَهزم الفتح في "ديربي العاصِمة"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 16 دجنبر 2018 - 17:30

فَازَ فريق الجيش الملكي لكرة القدم، بالنقاط الكاملة للمباراة التي جمعته بضيفه الفتح الرياضي، في ديربي العاصمة الرباط، بعد أن تغلَّب عليه بهدفين نظيفين، برسم نزال الجولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتمكَّن "العساكر" من تسجيل أهداف المباراة خلال مجريات الجولة الأولى، عن طريق اللاعب لوفومبو، من ركلة جزاء، في الدقيقة 30، والعميد مهدي برحمة، في الدقيقة 44، من كرة ثابتة بطريقة رائعة.

وعَزَّزَ الجيش الملكي رصيده في سبورة ترتيب البطولة بثلاث نقاط ثمينة بعد هذا الفوز، إذ بات يملك 12 نقطة في المركز 12، ليغادر بذلك مؤقتا الصف الأخير، فيما جمَّدت الهزيمة رصيد نظيره الفتح الرياضي، في 13 نقطة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عسكري الأحد 16 دجنبر 2018 - 17:47
مباراة جيدة نتمنى الاستمرار على نفس المنوال
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2 - amine الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:11
فوز غير مستحق ، و هناك تراخي من طرف عناصر الفتح
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