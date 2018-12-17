عداء مغربي يفوز بسباق إقليم الأندلس الإسباني

متابعة من خالد ملوك

فاز العداء المغربي زياد درجاج، المقيم بمركز "La Esperanza" لإيواء الأطفال القاصرين بسبتة المحتلة، بالنسخة السادسة لـ"سباق التضامن"، الذي ينظم سنويا بمدينة الجزيرة الخضراء بإقليم الأندلس الجنوبي، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأشارت صحيفة "إلفارو" إلى أن زياد، البالغ من العمر 17 عاما، بسط سيطرته على أطوار سباق فئة "الجونيور"، وقطع مسافة سبعة كيلومترات في زمن قدره 24 دقيقة و57 ثانية، ليحقق بذلك الفوز الثالث في مسيرته الرياضية، موضحة أنه أبان عن قدرة كبيرة على تحقيق المزيد من الانتصارات مستقبلا.

وقالت إدارة مركز "لا إسبيرانثا" إن البطل المغربي الواعد ماض في مساره الرياضي بنجاح، لا سيما في ظل العناية التي يحظى بها من قبل جميع المسؤولين بغرض تطوير أدائه للمشاركة في سباقات وطنية ودولية، مضيفة أن زياد يتمتع بسلوك رائع داخل المؤسسة الإيوائية التي يقطن بها.

وصرح الشاب المغربي الفائز أنه يرغب في تحقيق المزيد من الانتصارات بهدف "إعطاء صورة إيجابية عن الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين المقيمين بمختلف مراكز الرعاية الاجتماعية". وأشاد بأهمية تشجيع الطاقات الشبابية، والقطع مع الصور النمطية السلبية حول المهاجرين الأجانب.