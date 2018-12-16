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الرئيسية | رياضة | "كاف" تفتش ملاعب مصر .. وجنوب إفريقيا تبتَعد عن تنظيم "الكان"

"كاف" تفتش ملاعب مصر .. وجنوب إفريقيا تبتَعد عن تنظيم "الكان"

"كاف" تفتش ملاعب مصر .. وجنوب إفريقيا تبتَعد عن تنظيم "الكان"
هسبورت - محمد فنكار*
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:00

بَعثَت الكونفدرالية الإفريقية لجنة تفتيش إلى مصر وجنوب إفريقيا، وذلك من أجل تفقُّد المنشآت والبنيات التحتية قبل الإعلان بشكل رسمي عن الدولة التي ستخلف الكاميرون في تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2019.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن "كاف" بعث ببعض المسؤولين لمصر وجنوب إفريقيا، قصد جمع معطيات خاصة بمرافق البلدين وأهم نقاط القوة والضعف، قبل تحديد منظم "كان 2019"، باعتبارهما المرشحين الوحيدين لاحتضان هذا الحدث القاري.

وكلَّف الاتحاد القاري شركة "رولاند برجر" لمتابعة ملفات المرشحين، حيث سترفع تقريرها للجنة التنفيذية التي ستقوم باتخاذ القرار النهائي في اجتماعها يوم 9 يناير من العام المقبل، في العاصمة السنغالية داكار، وسيحسم أمر التنظيم بالتصويت بعد الاطلاع على تقرير الشركة حول ملف كل من مصر وجنوب إفريقيا.

وأعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة تم تحديدها في ثمانية، إلى جانب تحديد ملاعب التداريب، مبرزا أن مصر تقدَّمت بالملف بعد التشاور مع الدول العربية الأعضاء في الكونفدرالية الإفريقية والحصول على دعمها وموافقتها.

من جهتها، تبتعد جنوب إفريقيا عن تنظيم "CAN 2019" نوعا ما، خاصة بعد الشروط التي وضعتها الحكومة المحلية بتقاسم الأرباح المالية مع "كاف"، وهو الأمر الذي قد يلعب ضد ملفها لتنظيم هذه البطولة.

وطَالَبَ المسؤول الحكومي توكوزيلي أكساسا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بِضرورة تقاسُم أرباح عائدات النقل التلفزيوني وبيع التذاكر، إلى جانب امتيازات تستفيد منها الحكومة المحلية.

ومن المقرَّر أن تعلن هوية الدولة المضيفة لكأس إفريقيا في التاسع من يناير الجاري، بعد اجتماع لجنة خاصة مكونة من رئيس "كاف" وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، لتحديد البلد الذي سيخلف الكاميرون.

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