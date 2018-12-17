زياش يقود أياكس إلى فوز كاسح بالدوري الهولندي

هسبورت - يوسف فاطن*

قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه أياكس أمستردام، لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر بي إس في أيندهوفن، حينما تألق في الانتصار الكاسح لفريق العاصمة الهولندية بـ8 أهداف نظيفة في مواجهته دي غرافشاب، برسم الأسبوع 16 من الدوري الهولندي الممتاز.

وتمكن الدولي المغربي من تسجيل هاتريك خلال المقابلة، مع تمريرة حاسمة، مكنته من الحصول على العلامة الكاملة (تنقيط 10) من موقع "هوسكورد".

وشهدت المواجهة تألق الدولي المغربي الآخر نصير مزراوي، بعد تسجيله الهدف الثاني لأياكس، وتقديمه تمريرة حاسمة لحكيم زياش، لينال ثالث أعلى معدل باللقاء، وصل إلى 9.

فيما تناوب على تسجيل باقي أهداف أياكس كل من داني بليند بتسجيله هاتريك (الدقيقة 65 و74و 90)، ودوشان تاديتش في الدقيقة 18.

ورفع أياكس رصيده من النقاط 43، خلف المتصدر بي إس في أيندهوفن، بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد دي غرافشاب في 11 نقطة، محتلا الصف الأخير.

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