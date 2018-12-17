مدرب برشلونة يتغزل بأقدام "البرغوث ميسي"

هسبريس - افي

كال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، المديح لقائد ونجم الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قاد الفريق لاكتساح ليفانتي بخماسية نظيفة مساء أمس الأحد ضمن الجولة الـ16 لليجا واستعادة الصدارة.

وكعادته كان النجم الأرجنتيني في الموعد بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وصنع اثنين آخرين ليقود البلاوجرانا لرد اعتباره أمام الفريق الذي أذاقه مرارة الخسارة الوحيدة في الموسم الماضي، وحرمه من إنجاز تاريخي.

وقال فالفيردي أثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (سيوتات دي فالنسيا) "منذ أن جئت غلى برشلونة، هذا هو السؤال المعتاد. نعم، لا أجد الكلمات التي أصفه بها، ولكننا محظوظون بتواجد لاعب مثله في الفريق".

وحول تغيير طريقة اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف بدلا من أربعة بعد الإصابة المفاجئة للبرتغالي نيلسون سيميدو، أشار "واجهنا صعوبة كبيرة خلال الشوط الأول لأن الخصم كان يضغط علينا بقوة من الأمام، ولا يجب نسيان أنهم سجلوا خمسة أهداف في شباكنا منذ أشهر. وبعد ذلك، كان عليهم المجازفة، وهنا استطعنا معاقبتهم بالهجمات المرتدة".

وأتم المدرب الباسكي تصريحاته "عندما تلعب أمام ليفانتي يجب أن تكون حذرا، وتترك لاعبين في الخلف لتأمين الدفاع، لأنهم يمتلكون لاعبين يتمتعون بالسرعة في الهجمات المرتدة".

واستمر الفريق الكتالوني بهذه النتيجة في حصد الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في الليجا ليستعيد صدارة الترتيب بـ34 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد، الثاني والثالث على الترتيب.