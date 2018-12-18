الرجاء يسعى إلى إعادة أبرهون للدوري المغربي

أوعنا بلعيد

يسعى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم إلى تعزيز صفوفه خلال المركاتو الشتوي المقبل بالتعاقد مع لاعبين قادرين على تقديم الإضافة وضخ دماء جديدة في شرايين "النسر الأخضر" الراغب في تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجديد.

وعلمت هسبريس أن أحد وكلاء اللاعبين يسعى إلى نقل محمد أبرهون، لاعب موريرينس البرتغالي، إلى فريق الرجاء الرياضي بعد أن اقترح عليه الانضمام إلى "النسور الخضر" من أجل تعزيز خطهم الدفاعي.

وحدد الطاقم التقني للرجاء احتياجاته في الميركاتو الشتوي في لاعب خبير يشغل مركز قلب الدفاع، وظهير أيسر، ولاعب وسط، إضافة إلى مهاجم رأس حربة؛ في حين تفضل الإدارة الرجاوية التعاقد مع مهاجم إفريقي بصرف النظر عن خروج محمود بنحليب من عدمه.

ويرى المسؤولون الرجاويون أن ضم أبرهون، اللاعب السابق للمغرب الرياضي التطواني، يبدو خيارا مناسبا، إذ سيعملون على استغلال وضعيته الحالية رفقة ناديه البرتغالي من أجل إقناعه بالعودة إلى الدوري المغربي الاحترافي من بوابة "الخضر".

تجدر الإشارة إلى أن محمد أبرهون، البالغ من العمر 29 سنة، سبق له أن توّج مع فريق المغرب التطواني بلقبي البطولة الاحترافية سنتي 2012 و2014، كما حمل القميص الوطني المغربي لأول مرة سنة 2010؛ وتوج رفقة المنتخب المغربي بوصافة بطولة أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، وكان ضمن المشاركين رفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.