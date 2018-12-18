24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  2. أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)

  3. وزير سابق يربط تقدم العرب باستعمال "لغة الضاد" في التكنولوجيا (5.00)

  4. محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)

  5. مواجهات بين الرحل وساكنة "هلالة" في اشتوكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فريق كوري جنوبي يقدم عرضا احترافيا للحافيظي‎

فريق كوري جنوبي يقدم عرضا احترافيا للحافيظي‎

فريق كوري جنوبي يقدم عرضا احترافيا للحافيظي‎
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 08:39

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن فريقا يمارس في الدوري الكوري الجنوبي الممتاز لكرة القدم قدم عرضا احترافيا لعبد الإله الحافيظي، نجم الرجاء الرياضي، بغية الاستفادة من خدماته خلال المركاتو المقبل.

وتوصل الحافيظي، مايسترو الرجاء، بعرض احترافي جديد من النادي الكوري الجنوبي، الذي أبدى رغبته في التعاقد معه لتقوية وسط ملعبه والاستفادة من خبرته وموهبته في صناعة اللعب وقدرته الكبيرة على الربط بين خطي المنتصف والهجوم.

وسبق لصانع ألعاب الرجاء أن توصل بعدة عروض احترافية من أندية خليجية، إضافة إلى عرض من المارد الأحمر المصري "الأهلي"، مبدية رغبتها الكبيرة في ضم العقل المدبر لهجمات "الخضر"؛ لكن إدارة الرجاء فضلت بقاءه في وقت سابق، نظرا لما ظل يمثله داخل خطط المدربين المتعاقبين على قيادة المجموعة.

يشار إلى أن الحافيظي غادر مباراة ناديه أمس الأحد في الدقيقة التاسعة والثلاثين، بعد شعوره ببعض الآلام، ما دفع الإسباني خوان كارلوس غاريدو إلى إقحام زكرياء حذراف مكانه في المباراة التي جرت أمام فريق سيركل ميري الغابوني، ضمن ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - aziz 04 الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 08:56
سلام عليكم حفيظي لعب متميز و محترف مسيرا موافقة لله يسهل عليه اختيار موافق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.