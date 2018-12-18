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كُتّاب وآراء
فريق كوري جنوبي يقدم عرضا احترافيا للحافيظي
علمت هسبريس من مصدر مطلع أن فريقا يمارس في الدوري الكوري الجنوبي الممتاز لكرة القدم قدم عرضا احترافيا لعبد الإله الحافيظي، نجم الرجاء الرياضي، بغية الاستفادة من خدماته خلال المركاتو المقبل.
وتوصل الحافيظي، مايسترو الرجاء، بعرض احترافي جديد من النادي الكوري الجنوبي، الذي أبدى رغبته في التعاقد معه لتقوية وسط ملعبه والاستفادة من خبرته وموهبته في صناعة اللعب وقدرته الكبيرة على الربط بين خطي المنتصف والهجوم.
وسبق لصانع ألعاب الرجاء أن توصل بعدة عروض احترافية من أندية خليجية، إضافة إلى عرض من المارد الأحمر المصري "الأهلي"، مبدية رغبتها الكبيرة في ضم العقل المدبر لهجمات "الخضر"؛ لكن إدارة الرجاء فضلت بقاءه في وقت سابق، نظرا لما ظل يمثله داخل خطط المدربين المتعاقبين على قيادة المجموعة.
يشار إلى أن الحافيظي غادر مباراة ناديه أمس الأحد في الدقيقة التاسعة والثلاثين، بعد شعوره ببعض الآلام، ما دفع الإسباني خوان كارلوس غاريدو إلى إقحام زكرياء حذراف مكانه في المباراة التي جرت أمام فريق سيركل ميري الغابوني، ضمن ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.