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كُتّاب وآراء
الكشاطي يوقع أول عقد احترافي مع سبارتا روتردام
توصل المغربي يوسف الكشاطي إلى اتفاق نهائي مع إدارة ناديه سبارتا روتردام الهولندي لكرة القدم، أفضى إلى توقيعه أول عقد احترافي خلال مسيرته الكروية مع ناديه الحالي.
وأعلن فريق سبارتا روتردام، الممارس في الدوري الهولندي الدرجة الأولى (جوبيلير ليغ)، عبر موقعه الرسمي، توقيع يوسف الكشاطي أول عقد احترافي في مسيرته الكروية لمدة موسم ونصف، ينتهي موسم 2020، مع إمكانية تجديده لسنة أخرى إضافية.
وحول توقيعه أول عقد احترافي مع ناديه الحالي قال هينك فان ستي، مدرب الفريق، متحدثا عن المهاجم الكشاطي: "يوسف لاعب ذو عقلية منافسة جيدة"، وأضاف: "يريد دائما الفوز ويستمر في تحقيق ذلك..في هذا الموسم ظهر لأول مرة في الفريق الأول، إذ تم إشراكه في سبع مباريات، وتوقيع أول عقد احترافي له هو خطوة جيدة".
من جانبه، قال الكشاطي إنه لم يكن يتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة، معربا عن سعادته بتوقيعه أول عقد له رفقة ناديه الحالي.
وانتقل المهاجم المغربي الشاب، البالغ من العمر 19، إلى أكاديمية الشباب في سبارتا روتردام قادما من في في توردفيك، الممارس في قسم الهواة؛ كما تم استدعاؤه إلى المنتخب الوطني المغربي لفئة الشباب، وفق ما كشفته وسائل الإعلام الهولندية.
ويحتل سبارتا روتردام صدارة ترتيب الدوري الهولندي الدرجة الأولى برصيد 38 نقطة، بعد مضي ثمانية عشرة جولة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه إفس دين بوش.