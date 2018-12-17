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الرئيسية | رياضة | الريال مع أياكس والبارصا ضد ليون بأبطال أوروبا

الريال مع أياكس والبارصا ضد ليون بأبطال أوروبا

الريال مع أياكس والبارصا ضد ليون بأبطال أوروبا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:25

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، عن المواجهات التالية:

شالكه الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي | أتلتيكو مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي | مانشستر يونايتد الإنجليزي × باريس سان جيرمان الفرنسي | توتنهام الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني.

ليون الفرنسي × برشلونة الإسباني | روما الإيطالي × بورتو البرتغالي | أياكس الهولندي × ريال مدريد الإسباني | ليفربول الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني.

ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول بوعاء منفصل، وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بوعاء آخر، لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.

كما جنبت القرعة وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني، كما جنبت الفرق التي تنتمي لنفس الدولة من المواجهة البينية في دور الستة عشر.

ووقع الاختيار أولا بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها لتخوض مباراة الذهاب على ملاعبها، فيما تخرج لملاقاة فرق الصدارة في مباريات الإياب.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، فيما تقام مباريا الإياب في 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.

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