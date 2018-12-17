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الرئيسية | رياضة | الاتحاد العربي للكرة يبتر خارطة المغرب .. والجامعة: خطأ غير مقصود

الاتحاد العربي للكرة يبتر خارطة المغرب .. والجامعة: خطأ غير مقصود

الاتحاد العربي للكرة يبتر خارطة المغرب .. والجامعة: خطأ غير مقصود
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:00

موجة انتقادات واسعة خلفها إقدام الاتحاد العربي لكرة القدم على بتر الأقاليم الجنوبية من خارطة المغرب أثناء تقديمه للأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس الأندية العربية، إذ قسم خارطة المملكة إلى 3 أجزاء، تضمنت قسما يقف على مقربة من مدينة أكليميم، وجزءا ثالثا ضم مناطق أممية عازلة.

المنشور الذي بثه الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اعتبره مصدر من الجامعة الملكية لكرة القدم "غير متعمد، وتمت مراسلة الاتحاد العربي من أجل تغييره".

وزاد المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بموظف بسيط قام بخطأ"، داعيا إلى "تجاوز نظرية المؤامرة".

ورغم الطمأنة التي قدمتها الجامعة إلا أن العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اتجهت نحو استهجان الفعل، معتبرة إياه متكررا، بعد أن جرت المسألة نفسها في الألعاب العربية التي أقيمت في قطر سنة 2011، وأثارت بدورها لغطا كبيرا صاحبته مطالبة بالانسحاب من الألعاب، بسبب الفعل الذي أقدمت عليه الجهة المنظمة.

وفي هذا الصدد قال نوفل البوعمري، الخبير في قضية الصحراء، إن "الاتحاد العربي لكرة القدم لا يعترف بمنتخب تابع للجمهورية الوهمية، كما أن الأجهزة العربية على المستوى الرسمي لا تعترف بالجمهورية، لذلك يظل اعتماده على تلك الخريطة مستفزا للمغرب، ويتضمن تناقضا مع مختلف التوجهات العربية كرويا وسياسيا على المستوى الرسمي".

وزاد المتحدث ذاته: "ما حصل يعكس نوعا من التقاعس المغربي على مستوى الجامعة التي لم تسجل إلى حد الآن أي احتجاج رسمي على الاتحاد العربي لكرة القدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغغغغرررربييي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:13
الخطأ متعمد ولا تنسى أن العرب لن يتحدوا هم سباع بينهم ونعامة أمام العدو
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2 - زكرياء المغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:17
السبب في ذلك هو رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم تركي أل الشيخ
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17
3 - رأي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:20
يحدث هذا دائما وحتى داخل البلاد !!! خطأ !!! لا أظن دلك . حتى شركة " ساتيام " قامت بنفس الشيء . أين هي الدبلوماسية المغربية التي عليها أن تستبق الأحداث . انظروا إلى شرذمة البوليساريو دائما تتحرك رغم مزاعمها الوهمية . وا فيقو معنا .
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14
4 - الشياضمي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:22
وزاد المتحدث ذاته: "ما حصل يعكس نوعا من التقاعس المغربي على مستوى الجامعة التي لم تسجل إلى حد الآن أي احتجاج رسمي على الاتحاد العربي لكرة القدم".
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2
5 - النفاق الوطني الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:24
نعم الى حد هاته الساعة هذه هي الحقيقة المنطقة الجنوبية وراء المنطقة العازلة قانونيا ليست ضمن السيادة المغربية وحتى مدينة سبتة ومليلية ايضا ضمن السيادة الاسبانية اذن لنقبل الواقع وان لم نرضى به فعلينا الزحف بكل ما أتيا من قوة وضرب بعرض الحائط الاتفقاق الاممي الى كنا حقا وطنيين او بركا من الشفوي الحق ياخذ ولا يعطى
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0
6 - ames الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:24
أغلب هذه الانزلاقات ترجع أسبابها لوجود لوبي جزائري مكون من صحفيين يعملون في هذه الأجهزة.
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7 - صحراوي مقيم في اسبانيا الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:26
لماذا لا تحتجون على دول الإتحاد الأوروبي ، وأقربهم فرنسا؟
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0
8 - soussi الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:26
خارطة المغرب من طنجة العالية إلى لكويرة الغالية محفورة في قلب أربعين مليون مغربي وهذا هو الأهم
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9 - brahim الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:27
يا أخواني ...من غير المعقول أن يكون ذلك ..سهوا أو نسيانا ...
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10 - Nasirhakk الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:27
لنعتبر ما سميتموه الموظف "البسيط" أخطأ،أفلا يوجد موظف كبير أو مسؤول يراقب ويأدي واجبه..! أم أن الأمور دائما تمسح فالموظف الضعيف أو السور القصير ،والموظف أو المسؤول الكبير لا يظهر إلا في التعويضات والامتيازات...
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11 - assifnwourgh الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:30
على الرغم من أنني ودادي.. أتمنى من جمهور الرجاء أن يصمم تيفو لخريطة المغرب
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