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كُتّاب وآراء
بونو يتَعافى من الإصابة ويعُود أمام نادي خيتافي
اسْتَعَاد الطاقم التقني لفريق جيرونا الإسباني لكرة القدم خدمات حارسه المغربي المتألق ياسين بونو، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها أمام ناديه السابق أتلتيكو مدريد، أثناء مواجهتهما برسم الجولة 14 من مسابقة لا ليغا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وقَرَّر أوزيبيو ساكريستان، مدرب جيرونا، عدم المغامرة بحارسه المغربي بونو، وفضَّل إراحته إلى أن يستعيد عافيته بشكل كامل ما جعله يغيب عن مواجهة إشبيلية يوم الأحد، والتي انتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بهدفين دون رد، فوق أرضية ملعب "شانشيز بيزخوان" ضمن الأسبوع السادس عشر.
وقَالَ مدرب جيرونا خلال مؤتمره الصحفي أن ياسين بونو، سيكون على الأرجح حاضرا في المباراة المقبلة في ملعب "مونتيلفي"، ضمن لقاء مقدم عن الأسبوع السابع عشر، يوم الجمعة المقبل أمام خيتافي، حيث يرتقب أن يعود إلى شغل مركزه الأساسي كعادته منذ بداية الموسم الحالي.
وعَانَى جيرونا من غياب بونو، بسبب الإصابة، حيث تكبد هزيمتين على التوالي في ظل غيابه وإشراك بديله غوركا إيرايزوز مورينو، وكانت أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف ضمن الأسبوع الخامس عشر، لينهزم مجددا بهدفين دون رد أمام العملاق الأندلسي اشبيلية.
ويُقدِّم "الأخطبوط" المغربي أداء لافتا رفقة جيرونا خلال الموسم الحالي، ما خوّل له الفوز بجائزة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب إفريقي محترف في الدوريات الأوروبية عن الشهر المنصرم على حساب الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، والإيفواري جيرفينيو، لاعب بارما الإيطالي، حيث حصل حارس "الأسود" على نسبة أصوات بلغت 69 في المائة في الاستفتاء الذي قامت به المجلة الفرنسية.