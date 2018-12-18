درار يَحزم الحقائب للانتِقال إلى الدوري البلجيكي

أوعنا بلعيد

أَصبح الدولي المغربي نبيل درار، لاعب فنربخشة التركي، على بعد خطوات من الانتقال إلى الدوري البلجيكي الممتاز خلال المركاتو الشتوي المقبل، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة لاسيما بعد المشاكل التي عاشها الموسم الحالي مع ناديه التركي وإبعاده من قائمة الفريق المشارك أوروبيا وتسليط عقوبة الإيقاف عليه لدواع انضباطية.

وحسب مصادر "Voetbal24" البلجيكي وتقارير إعلامية تركية، فإن المدافع المغربي درار، توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة فريق كلوب بروج البلجيكي، يقضي بضمِّه إلى صفوف النادي خلال المركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فريق كلوب بروج لم يحسم بعد صفقة درار، لعدم توصل الأخير بموافقة ناديه النهائية إلى الآن لاسيما أن هناك أندية أخرى تود الاستفادة من خدمات الظهير الأيمن لـ"أسود الأطلس" الذي على ما يبدو ترغب إدارة ناديه في دراسة باقي العروض واختيار أفضلها من الناحية المالية.

ووفقا لبعض أعضاء مجلس الإدارة في فنربخشة، لم تقدم نظيرتها من كلوب بروج أي عرض رسمي إلى الآن مقابل ضم نبيل درار، وهذا ما سيمنح الأندية الكبرى البلجيكية الأخرى، مثل أندرلخت، فرصة خطفه رغم صعوبة الأمر بحكم الاتفاق الحاصل بين اللاعب وفريقه البلجيكي السابق.

وسَبق لدرار أن دافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي لأربعة مواسم ما يرجّح كفّة صاحب الزي "الأزرق والأسود" في صراعه مع باقي الأندية التي بدورها ترغب في ضم اللاعب سالف الذكر.

ويسعى فنربخشة كذلك إلى بيع عقد مهاجمه المغربي عاطف شحشوح، الموقوف بدوره لأسباب انضباطية إلى أجل غير مسمى، وحسب المصادر نفسه لم يتوصل الفريق التركي بعد بأي عرض احترافي مقابل ضم مهاجم "الأسود".