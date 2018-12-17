فريق قطري يُغري بلهندة بالأموال لمغادرة تركيا

أوعنا بلعيد

كَشَفَت تقارير إخبارية تركية عن رغبة إحدى الفرق الخليجية في التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة (28سنة)، لاعب غلطة سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الاستفادة من خدماته وخبرته الميدانية التي راكمها عبر السنوات الطويلة التي قضاها في الدوريات الأوروبية.

وأَضافت التقارير ذاتها، أن فريقا قطريا تواصل مع إدارة غلطة سراي، من أجل فتح قنوات التفاوض معها حول ضم النجم المغربي بلهندة، الغائب عن الميادين أخيرا بسبب الإصابة التي ألمَّت به أثناء خوضه لمباراة "الأسود" أمام المنتخب الكاميروني ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019.

وتُشير مصادر تركية أخرى إلى أن بلهندة مرشّح للخروج من ناديه في المركاتو الصيفي المقبل على أبعد تقدير إذ يرجَّح خروج اللاعب من ناديه لخوض تجربة احترافية جديدة خصوصا إن لم يبد مدرب الفريق أي معارضة لرأي الإدارة وسمح له بالرحيل.

وسبق لعدة أندية خليجية أن أبدت رغبتها في ضم بلهندة إلى صفوفها منذ المركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة غلطة سراي قررت الاحتفاظ بصانع ألعاب "أسود الأطلس" وعدم السماح له بالخروج بطلب من المدرب التركي فاتح تريم الذي يعتمد على خدماته بشكل أساسي ضمن خططه في مختلف المسابقة.

ويرتقب أن تتقدَّم الأندية الراغبة في ضم اللاعب سالف الذكر بعرض مالي مغر إلى إدارة ناديه من أجل إقناعها ببيع اللاعب كما هو الشأن بالنسبة إلى متوسط ميدان "الأسود" المنتظر توصله بعرض مالي مهم بغية إقناعه لاسيما أنه لازال قادرا على العطاء في الدوريات الأوروبية

وسبق لمصادر أخرى أن أشارت إلى رغبة السويسري لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، في ضم بلهندة إلى صفوف ناديه والعمل برفقته في "أسود الفستيفال".