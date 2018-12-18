منحة مغرية تنتظر غاريدو للتتويج بلقب البطولة

أوعنا بلعيد

عَلِمت "هسبريس" من مصدر مطلع، أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، حدد منحة 100 مليون سنتيما، للإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، في حال تمكن من قيادة "النسور الخضر" نحو التتويج بلقب الدوري المغربي الاحترافي في موسمه الحالي.

وحَسب المصدر ذاته، يتضمّن عقد غاريدو الذي جدّده مع سعيد حسبان، الرئيس الرجاوي السابق، بندا يقضي بحصوله على منحة 100 مليون سنتيما في حال تمكن الرجاء من التتويج بلقب الدوري المغربي الاحترافي.

كما سينال المدرب سالف الذكر وفق بند يتضمنه عقده مبلغ 60 مليونا سنتيما في حال احتل الرجاء المركز الثاني في ترتيب الدوري الاحترافي، أو مبلغ 40 مليونا سنتيما في حال اكتفى "النسور الخضر" باحتلال المركز الثالث في الترتيب.

وسَبق لغاريدو أن ضمن منحة أخرى بقيمة 100 مليون سنتيما عندما قاد الرجاء الرياضي إلى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي، كما ضيَّع منحه تقدر بعشرة ملايين سنتيما عقب إخفاقه في تحقيق لقب كأس العرش عندما غادر من نصف النهائي على يد الوداد الرياضي الفاسي.

وأوضح المصدر دائما، أن إدارة الرجاء ترغب في تأمين مستقبل المدرب واقترحت عليه تجديد عقده لموسم آخر، من أجل استمراره على رأس الإدارة التقنية غير أن غاريدو طلب تأجيل الموضوع لوقت آخر.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب الإسباني رفقة الرجاء وإمكانية بقائه لاسيما بعد تصريحه لوسائل الإعلام الإسبانية بأن فكرة التدريب في "الليغا" باتت تستهويه ويود العودة إلى الملاعب الإسبانية وهو ما ستعمل الإدارة الرجاوية على عدم حدوثه.