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كُتّاب وآراء
نادي إشبيلية يريد استغلال "محنة فضال" في بيتيس
يرغب فريق اشبيلية الإسباني لكرة القدم في تعزيز خطه الدفاعي خلال الميركاتو المقبل، وحدد الدولي المغربي زهير فضال، لاعب جاره ريال بيتيس، كأبرز الأسماء المرشحة من أجل التعاقد معها والاستفادة من خدماتها لشغل مركز قلب الدفاع.
ووفق وسائل الإعلام الإسبانية، يعكف فريق اشبيلية على استغلال وضعية زهير فضال، رفقة ناديه الحالي ريال بيتيس، من أجل التعاقد معه، بعد خوضه دقائق لعب قليلة بسبب اختيارات مدربه كيكي سيتيين، الذي يفضل الاعتماد على خدمات الجزائري عيسى ماندي والإسباني مارك باترا في قلب الدفاع.
وفقد فضال مركزه الرسمي بسبب الإصابة الخطيرة التي عانى منها وأبعدته عن الميادين لوقت طويل منذ الموسم الماضي، وفور عودته وجد مدربه يعتمد على أسماء أخرى مكانه، مانحا إياها ثقته، لاسيما أنه معروف عنه عدم تبديله كثيرا للفريق الذي يحقق الانتصارات والنتائج الإيجابية.
وتمكن ريال بيتيس من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة كاس ملك إسبانيا على حساب منافسه راسينغ سانتاندير بعد نهاية لقاء الإياب بينهما بأربعة أهداف لصفر، وفوز زملاء فضل كذلك ذهابا بهدف نظيفين. كما سيواجه بيتيس منافسه الفرنسي رين في دور الـ16 ضمن مسابقة "اليوروبا ليغ"، ويحتل المركز الخامس في بطولة "الليغا" برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.