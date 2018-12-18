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الرئيسية | رياضة | جوزي مورينيو يترك تدريب "مانشتستر يونايتد"

جوزي مورينيو يترك تدريب "مانشتستر يونايتد"

جوزي مورينيو يترك تدريب "مانشتستر يونايتد"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:13

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزي مورينيو، البالغ 55 عاما، ترك منصب المدير الفني للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليا، بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر؛ والذي تغلب على مانشستر يونايتد 3 ـ 1 مطلع هذا الأسبوع.

وكان مورينيو تولى تدريب الفريق في 2016، لكنه فشل في قيادة النادي نحو المنافسة بقوة على اللقب المحلي رغم الفوز معه بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسمه الأول مع الفريق.

وأوضح مانشستر يونايتد، في بيان مقتضب، أنه سيسند المهمة لمدرب مؤقت بغية الإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم؛ لحين البحث عن مدرب جديد.

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