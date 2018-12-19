ريال مدريد يهتم بحكيم زياش ولاعبين بأجاكس

أوعنا بلعيد

ينكب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على متابعة تطور بعض اللاعبين وتقييم مستواهم بغية ضمهم في المركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوفه وإضافة دماء جديدة إلى شرايين الفريق، مركزا على اللاعبين الموهوبين والجاهزين لخوض التحديات التي تنتظر رفاق القائد سيرجيو راموس.

وحسب صحيفة "Speld" نقلا عن مصادر جريدة "التلغراف" الهولندية، فإن نادي ريال مدريد، برئاسة فيلورتينو بيريز، أبدى اهتمامه بأربعة لاعبين يعتبرون من أجود العناصر داخل فريق أجاكس أمستردام الهولندي ومن بين النجوم الذين لفتوا أنظار كبريات الأندية عبر العالم.

ووفق المصادر ذاتها، يريد النادي الملكي ضم كل من الدولي المغربي حكيم زياش، والهولنديين ماتياس دي ليغت ودي يونغ، والحارس الكاميروني أندريه أونانا، ويرغب في قطع الطريق أمام الأندية الراغبة فيهم التي تنوي إنهاء صفقاتهم خلال المركاتو الشتوي المقبل.

وتقر مكونات أجاكس أمستردام بخروج الرباعي المذكور لكن في المركاتو الصيفي، بينما يريد الريال مدريد ضمهم خلال الانتقالات الشتوية، وهو ما سيصعب من مأموريته بحكم أن الفريق الهولندي متأهل إلى دور 16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية لأول مرة بعد غياب دام لـ13 سنة، كما أنه ينافس بقوة على نيل لقب الدوري الهولندي.

وستجد إدارة الريال صعوبة كبيرة في إقناع مارك اوفرمارس، المدير الرياضي لأجاكس، بتسريح أربعة لاعبين دفعة واحدة، لاسيما أنهم يعتبرون من ركائز الفريق الأساسية وممن يصنعون ربيعه في الوقت الحالي ويقودونه بثبات نحو تحقيق أهدافه الموسمية.

كما سيدخل النادي الملكي في منافسه شرسة مع غريمه الأزلي إفس برشلونة الراغب بدوره في الاستفادة من خدمات الثنائي ماتياس دي ليغت، ولاعب الوسط دي يونغ، المراقب كذلك من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.