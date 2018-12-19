24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منتجو "الزعفران الحر" يحاربون التزييف لصون سمعة "الذهب الأحمر"
- التغطية الصحية الإجبارية
- "رنين".. معرض تشكيلي للفنان عبد العزيز الغراز
- في الحاجة إلى المُثَقَّف الجِيلِي اليوم!
- نادي إشبيلية يريد استغلال "محنة فضال" في بيتيس
مكاوي: العالم يحتاج ريادة العُقلاء .. وزراعة الأعضاء تفيد المجتمع (5.00)
"أمنستي" ترصد "عيوبا جسيمة" في محاكمة معتقلي حراك الريف (5.00)
"المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)
الجواهري: الدَين والدخل يحرمان المغرب خط ائتمان "النقد الدولي" (5.00)
حميش يدعو إلى الدفاع عن العربية ضد حملات "التهجين والتبخيس" (5.00)
- نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس - (196)
- أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب - (132)
- الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019 - (110)
- أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا - (92)
- اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ريال مدريد يهتم بحكيم زياش ولاعبين بأجاكس
ينكب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على متابعة تطور بعض اللاعبين وتقييم مستواهم بغية ضمهم في المركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوفه وإضافة دماء جديدة إلى شرايين الفريق، مركزا على اللاعبين الموهوبين والجاهزين لخوض التحديات التي تنتظر رفاق القائد سيرجيو راموس.
وحسب صحيفة "Speld" نقلا عن مصادر جريدة "التلغراف" الهولندية، فإن نادي ريال مدريد، برئاسة فيلورتينو بيريز، أبدى اهتمامه بأربعة لاعبين يعتبرون من أجود العناصر داخل فريق أجاكس أمستردام الهولندي ومن بين النجوم الذين لفتوا أنظار كبريات الأندية عبر العالم.
ووفق المصادر ذاتها، يريد النادي الملكي ضم كل من الدولي المغربي حكيم زياش، والهولنديين ماتياس دي ليغت ودي يونغ، والحارس الكاميروني أندريه أونانا، ويرغب في قطع الطريق أمام الأندية الراغبة فيهم التي تنوي إنهاء صفقاتهم خلال المركاتو الشتوي المقبل.
وتقر مكونات أجاكس أمستردام بخروج الرباعي المذكور لكن في المركاتو الصيفي، بينما يريد الريال مدريد ضمهم خلال الانتقالات الشتوية، وهو ما سيصعب من مأموريته بحكم أن الفريق الهولندي متأهل إلى دور 16 من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية لأول مرة بعد غياب دام لـ13 سنة، كما أنه ينافس بقوة على نيل لقب الدوري الهولندي.
وستجد إدارة الريال صعوبة كبيرة في إقناع مارك اوفرمارس، المدير الرياضي لأجاكس، بتسريح أربعة لاعبين دفعة واحدة، لاسيما أنهم يعتبرون من ركائز الفريق الأساسية وممن يصنعون ربيعه في الوقت الحالي ويقودونه بثبات نحو تحقيق أهدافه الموسمية.
كما سيدخل النادي الملكي في منافسه شرسة مع غريمه الأزلي إفس برشلونة الراغب بدوره في الاستفادة من خدمات الثنائي ماتياس دي ليغت، ولاعب الوسط دي يونغ، المراقب كذلك من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.