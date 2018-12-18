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الرئيسية | رياضة | بوليفيا تنضم إلى الأرجنتين لتنظيم مونديال 2030

بوليفيا تنضم إلى الأرجنتين لتنظيم مونديال 2030

بوليفيا تنضم إلى الأرجنتين لتنظيم مونديال 2030
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:14

أكد الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، الثلاثاء، خلال قمة السوق الأميركية المشتركة (ميركوسور) في مونتيفيديو، أن بلاده مستعدة للانضمام لملف الترشيح الثلاثي الأرجنتيني-الأوروغوياني-البارغوياني لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

واقترح موراليس خلال خطابه تخصيص "مدينتين أو ثلاث مدن (بوليفية) لاستضافة" بعض المباريات.

ودعا الرئيس البوليفي إلى إقامة "مونديال آخر في أميركا الجنوبية عام 2030".

وتضم السوق الأميركية الجنوبية المشتركة (مجموعة التبادل الحر) دول البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والبارغواي، فيما تستعد بوليفيا للانضمام إليها.

وسيكون مونديال 2030 النسخة المئوية لكأس العالم التي أقيمت للمرة الأولى في الأوروغواي التي توجت باللقب، وكانت أعلنت في عام 2017 عن ترشحها المشترك مع الأرجنتين والبارغواي لاستضافة نسخة 2030.

من جهة أخرى، اقترح رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، في منتصف نوفمبر الماضي، على المغرب ترشيحا مشتركا مع البرتغال لنسخة 2030.

وفي يونيو الماضي، وغداة خسارته شرف استضافة نسخة 2026 أمام الترشيح الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي، أعلن المغرب عزمه الترشح لاستضافة نسخة 2030 دون التطرق إلى احتمال التقدم بملف مشترك.

من جهتها، تنوي دول اليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا التقدم أيضا بترشيح مشترك لتنظيم النسخة ذاتها، على غرار المملكة المتحدة وإيرلندا.

وكان اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم تطرق في أواخر سبتمبر الماضي لفكرة التقدم بترشيح شمال إفريقي.

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